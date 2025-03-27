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葉元之質疑台史博典藏蔡英文競選文宣 網諷：等葉被罷成功也可收

2025/03/27 23:08

國民黨立委葉元之秀立法委員范雲2016年的競選文宣，質疑台史博典藏標準。（記者凌美雪攝）國民黨立委葉元之秀立法委員范雲2016年的競選文宣，質疑台史博典藏標準。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今（27）日赴立法院教育文化委員會報告並備詢，國民黨立委葉元之質詢時，秀出許多國立台灣歷史博物館的典藏品照片，包括立法委員范雲2016年的競選文宣，以及蔡英文首次競選總統時的文宣品等，質疑為何收藏這些東西？沒想到因此引發熱議，臉書「事實盛於雄辯」貼文中，有不少人嘲諷：等葉被罷免成功，也可捐相關小物。

文化部長李遠與台史博副館長莊佩樺。（記者凌美雪攝）文化部長李遠與台史博副館長莊佩樺。（記者凌美雪攝）

葉元之秀出一張競選文宣，內容是2016年第九屆立法委員選舉，綠黨社會民主聯盟范雲以文宣正面質問對手國民黨蔣乃辛，在他任立委時所做的種種決定，讓人民去思考自己是否要投給蔣乃辛。背面則論述為何人民應該投給范雲，並有小野與蔣勳為其背書。

對此，李遠（小野）直覺回應，該藏品應非在他當部長以後才收；同時也補充，范雲是台灣從戒嚴走向民主過程中，野百合佔領中正紀念堂的領袖，所以她後來出出來從政，她的故事也讓人看到以前被國民黨監視的歷史。

葉元之又秀出蔡英文總統跟陳建仁副總統第一次出來選總統的文宣，問為何台史博裡面要典藏兩份？台史博副館長莊佩樺則回答，台史博有因應選舉進行當代的收藏，就是在經過審查委員會審查後，確認這些文物是否入場，背後可能有它不同的脈絡，至於為何有2份，可以再確認後比較完整回覆給委員。

文化政策研究工作者蔡淳任在臉書速記了葉元之於立法院質詢過程。（翻攝自蔡淳任臉書）文化政策研究工作者蔡淳任在臉書速記了葉元之於立法院質詢過程。（翻攝自蔡淳任臉書）

葉元之又問，文物收藏之後會說要保存，那保存會維護嗎？李遠回答：這是跟一般的文物是一樣要保存的。葉元之對李遠說，「你直接回答我問題就好」、「我現在只是問我的問題，很簡單，就是它如果有破損，會不會有修復？」李遠回答：「當然要修復。」葉元之又說，「我只是問有沒有修復機制欸，因為這個歷史博物館是認識灣台首要窗口。我沒有不讓你做這個事，我是問說你們有沒有好好保存。」

之後，葉元之又質疑典藏的標準，為何韓國瑜跟柯文哲就沒有任何的文物典藏？相關質詢內容被張貼在臉書中，引發熱議，有網友說，「這個質詢也太廢了吧」、「這麼低級程度的質詢，看不出有何內容，浪費納稅人的錢，被罷免也是剛好而已」、「他這次被罷免的過程也可以捐出來典藏啊」。

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