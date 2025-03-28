推廣香藝文化 台南仁德公所攜手宮廟辦體驗課程

仁德區公所結合保華宮舉辦香藝手作體驗，推廣優質的宗廟文化。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕參拜神明是民間重要信仰，為提升大眾對宗廟香藝文化的認識，台南仁德區公所今天攜手當地成功里牛稠仔保華宮舉辦講座與體驗課程，邀請名師指導，並透過自然素材的結合，讓學員進行塔香、臥香、盤香，以及香牌等手作，也推廣環保教育。

仁德區公所結合保華宮舉辦香藝手作體驗，推廣優質的宗廟文化。（記者吳俊鋒攝）

課程在保華宮旁的成功里活動中心舉行，仁德轄內11間重要宮廟代表，以及地方仕紳等都到場，議員吳禹寰也出席，感謝大家對提升優質宗教文化的努力。

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仁德區公所結合保華宮舉辦香藝手作體驗，推廣優質的宗廟文化。（記者吳俊鋒攝）

活動邀請台南香藝世家第4代傳人吳宜勉授課，將從文化、工藝、香氛等角度，帶領與會者深入了解香品的歷史與製程，並藉由實作，了解傳統手工香的價值，並安排香品展示區 ，提升大眾對香藝文化的素養。

仁德區公所與牛稠仔保華宮攜手推廣香藝文化，課程學員完成手工創作。（仁德區公所提供）

牛稠仔保華宮表示，活動不僅教授香品的選擇與使用技巧，也探討如何在宗教儀式中融入環保理念，減少劣質香品焚燒所帶來的空氣污染。

仁德區公所與牛稠仔保華宮攜手推廣香藝文化，課程學員完成手工創作。（仁德區公所提供）

保華宮提到，香品是人與神明溝通的媒介，承載人心中祈願，提倡「拜拜點好香」，讓每位信眾在沐浴神恩之餘，也享受香氛環保，並讓香藝文化得以世代相傳，發揮其應有的價值。

仁德區長黃素美說，地方熱情參與，顯示地方政府與宗教團體對宮廟環保的重視，希望未來能有更大的響應，減少焚香對空氣品質的汙染，為從業人員與各界信眾提供更健康的場域，守護台南的宗教文化與宜居環境。

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