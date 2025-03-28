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新北發布「漫畫立體書」教材 漫畫詮釋傳統歌仔戲推動文化傳承

2025/03/28 15:03

新北市教育局、文化局與台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生今（28）日發布「漫畫立體書」教材，以漫畫方式解說傳統歌仔戲。（新北市教育局提供）新北市教育局、文化局與台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生今（28）日發布「漫畫立體書」教材，以漫畫方式解說傳統歌仔戲。（新北市教育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕漫畫是廣受歡迎的創作形式，以此詮釋傳統文化可帶來新滋味。新北市教育局、文化局與台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生今（28）日發布「漫畫立體書」教材，以漫畫方式解說傳統歌仔戲，為文化傳承開創新模式。教育局長張明文說，未來將在寒暑假開辦「傳統戲劇漫畫育樂營」，透過跨域學習，鼓勵學生以專業回饋社會，為傳統文化注入新活力。

張明文表示，「漫話傳藝」教材推出，是推廣傳統戲曲藝術的一大創新，學生也發揮技職專業與文化實踐的精神， 參與創作的學生分別在線稿、劇情繪製與整體排版上通力合作，感謝藝術家林始原指導，協助學生掌握歌仔戲角色韻味，並透過漫畫風格展現戲曲傳承的時代感與創造力。

新北市教育局、文化局與台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生今（28）日發布「漫畫立體書」教材，以漫畫方式解說傳統歌仔戲。（新北市教育局提供）新北市教育局、文化局與台北傳統戲劇團及鶯歌工商廣告設計科師生今（28）日發布「漫畫立體書」教材，以漫畫方式解說傳統歌仔戲。（新北市教育局提供）

台北傳統戲劇團長蔡瑜真表示，傳統文化需要時間醞釀與深耕，而漫畫正是將歌仔戲推向新世代的絕佳媒介；青少年族群透過熟悉的漫畫圖像故事體驗本土藝術，從欣賞、認同到積極參與，讓青少年族群更能感受到本土語言與傳統藝術的魅力。

參與創作的學生王楷淇、施芸汧、李佩穎、賴思菁、黃米菲表示，創作過程十分辛苦，但成果讓他們感到驕傲，很開心可以透過漫畫做為媒介參與文化傳承，在創作過程中也對歌仔戲的美學與傳統內涵有了嶄新體悟。

鶯歌工商校長顏龍源、指導老師高錦惠說，師生合力將戲曲角色轉化為漫畫人物，並以九幕劇本創作，進一步應用於各式週邊商品，讓歌仔戲以可視化、年輕化的形式深植人心，未來作品將參加德國紅點競賽，配合寒暑假舉辦傳統戲劇漫畫育樂營，並於校內開設課程推廣教材，讓文化傳承向下延伸。

教育局補充，除新北學校營隊及教材推廣外，台北傳統戲劇團今年推動「描紅璀燦研習推廣計畫」，民眾若對歌仔戲學習或欣賞有興趣，可至相關台北傳統戲劇團粉專查詢活動資訊。

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