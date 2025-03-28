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〈影音〉首度導演《幾米男孩的100次勇敢》馬戲節目 林懷民曝這原因

2025/03/28 19:34

林懷民分享參與《幾米男孩的100次勇敢》馬戲節目的心情。（記者洪瑞琴攝）林懷民分享參與《幾米男孩的100次勇敢》馬戲節目的心情。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台首座結合馬戲藝術與繪本精采內容的「FOCASA幾米馬戲樂園」，今（28）日在水交社文化園區大草原開箱。雲門舞集創辦人林懷民第1次參與馬戲節目《幾米男孩的100次勇敢》擔綱導演，他分享心情說，一路懷抱歡喜心情做馬戲，這些演員們認真樸素又技術高超值得鼓勵。

「FOCASA幾米馬戲樂園」定目劇《幾米男孩的100次勇敢》 ，今日開箱演出。（記者洪瑞琴攝）「FOCASA幾米馬戲樂園」定目劇《幾米男孩的100次勇敢》 ，今日開箱演出。（記者洪瑞琴攝）

林懷民自我打趣說，他不曾作過馬戲節目，連翻跟斗都不會，很多人包括他自己都很驚訝，為什麼會參與馬戲表演。他認為所有表演劇種裡，馬戲最可以讓大家開心歡喜，現在有時候難免日子鬱卒，因此不知不覺走進這個奇幻世界。

「FOCASA幾米馬戲樂園」定目劇《幾米男孩的100次勇敢》 ，今日開箱演出。（記者洪瑞琴攝）「FOCASA幾米馬戲樂園」定目劇《幾米男孩的100次勇敢》 ，今日開箱演出。（記者洪瑞琴攝）

林懷民說，舞者頂多2隻手2隻腳表演，然而馬戲表演孩子們好似有4隻手4隻腳，在他們的世界裡是可以倒立的。每位演員都非常樸素，且技術非常高超、認真，讓人走進帳篷就感覺歡喜。「一路懷抱歡喜心情，走歡喜的路、做歡喜的戲，讓大家歡喜、我就歡喜」。

《幾米男孩的100次勇敢》馬戲節目，林懷民與台南市長黃偉哲（中）與演員開心宣傳。（記者洪瑞琴攝）《幾米男孩的100次勇敢》馬戲節目，林懷民與台南市長黃偉哲（中）與演員開心宣傳。（記者洪瑞琴攝）

這座全台唯一、7層樓高，可容納千人的馬戲帳篷。市長黃偉哲表示，「FOCASA幾米馬戲樂園」是台南限定的特別企劃，將繪本場景搬進現實場域，包括團團轉旋轉木馬、勇氣補給站、幾米大型裝置藝術等，讓所有人都可以身歷其境，最特別是帳棚定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，林懷民老師的國際成就有目共睹，與幾米結合可說是強強聯手，圓了大家童年的夢想。

FOCASA幾米馬戲樂園即日起至4月27日正式對外開放，期間帶來27場馬戲定目劇售票演出，4月3日至4月6日兒童節連假期間更加碼8大專區推出連假限定入園票，預計將吸引大量親子遊客，帶動春季旅遊熱潮。

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