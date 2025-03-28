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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

福容桃園機捷A8店4月童樂會 「大手牽小手」兒童0元餐飲優惠

2025/03/28 18:12

福容桃園機捷A8店「親子歡樂遊住房專案」，4月起贈送全新行李員造型熊寶寶布偶。（福容桃園機捷A8店提供）福容桃園機捷A8店「親子歡樂遊住房專案」，4月起贈送全新行李員造型熊寶寶布偶。（福容桃園機捷A8店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕4月可說是快樂兒童月，利用月初的4天兒童節連假，打造與家人的歡樂旅遊，福容大飯店桃園機捷A8店特別鎖定家庭親子顧客市場，推出一系列住房及餐飲好康，凡親子旅客入住即加贈1個「趣味蓋章DIY環保袋」，「親子歡樂遊住房專案」中原本的造型熊寶寶布偶，也將於4月起換上全新的行李員裝扮；位於飯店5樓的田園西餐廳，整個4月也推出「大手牽小手」兒童0元餐飲優惠，一大一小組合最多可省640元，相當7折，人越多省越多，適合大家庭及多人親友聚餐。

搶攻兒童節連假市場，福容桃園機捷A8店今年房價比往年更優惠。（福容桃園機捷A8店提供）搶攻兒童節連假市場，福容桃園機捷A8店今年房價比往年更優惠。（福容桃園機捷A8店提供）

福容桃園機捷A8店強調，今年連假期間特別推出的住房回饋，除了住宿房價比往年更優惠之外，4月3至6日連假期間，凡家庭親子旅客入住任一專案皆可額外獲贈兒童旅客DIY蓋章環保袋贈品，增添旅遊樂趣。「親子歡樂遊住房專案」的入住小禮-A8微笑小熊布偶，也於4月起以全新行李員造型亮相，透過角色扮演的玩具互動方式，讓小朋友在出遊玩耍時，也能同步對飯店各職位角色有更進一步了解，賦予這趟親子旅遊更獨特的紀念價值。

4月田園西餐廳除享兒童優惠外，還可參加「2025和風春の祭」大啖特色日式料理。（福容桃園機捷A8店提供）4月田園西餐廳除享兒童優惠外，還可參加「2025和風春の祭」大啖特色日式料理。（福容桃園機捷A8店提供）

除了住宿優惠，福容桃園機捷A8店田園西餐廳也將於4月1至30日推出為期30天的「童樂食光」活動，凡福容家會員一大一小同行用餐，115至150公分的兒童皆可免費0元用餐（需另加1成原價服務費）。此外，只要在Google上提供5星好評，即可獲贈「DIY流體熊吊飾材料包」，與孩子一起動手互動，樂趣無窮。目前飯店的田園西餐廳正推出「2025和風春の祭」，無論是廣島炸牡蠣、極致炙燒握壽司三重奏、紅豆半月燒等日式料理特色美味，還有香煎干貝（假日限定）及松葉蟹腿皆吃到飽。更多活動相關內容詳詢福容桃園機捷A8店官網。

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