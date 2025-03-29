自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

梵志登點頭長榮簽約台師大 合作內容超越大師班

2025/03/29 00:05

長榮交響樂團駐團藝術家梵志登（後排中）指揮師大大師班並與同學合影留念。（張榮發基金會提供）長榮交響樂團駐團藝術家梵志登（後排中）指揮師大大師班並與同學合影留念。（張榮發基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕張榮發基金會及其所屬長榮交響樂團，將攜手國立灣台師範大學音樂學系進行系列建教合作，3方於今（28）日簽署合作備忘錄，內容包括共同推廣偏鄉音樂教育、邀請台師大音樂系學子擔任長榮交響樂團國內、外演出的協演人員，更由樂團駐團藝術家指揮大師梵志登進行大師班教學，培育具備國際競爭力的音樂人才。

台師大副校長宋曜廷（左起）、ESO駐團藝術家梵志登、張榮發基金會執行長鍾德美簽署三方協議。（張榮發基金會提供）台師大副校長宋曜廷（左起）、ESO駐團藝術家梵志登、張榮發基金會執行長鍾德美簽署三方協議。（張榮發基金會提供）

梵志登今日也親自指導台師大交響樂團，這是他在台灣的首場大師班講座，透過實際排練與細膩的音樂指導，深入剖析指揮技巧與管弦樂合奏的細節，並分享他多年來在國際樂壇的豐富經驗，盼為台灣音樂教育帶來新的啟發，進一步提升未來年輕音樂家的專業素養，包括演奏技巧、音樂詮釋與舞台經驗等。

張榮發基金會表示，長榮交響樂團已於3月8日先安排梵志登面試台師大音樂系學生，遴選具潛力與熱忱的學子進入長榮交響樂團實習，今年第一階段共有12位學生獲選，不僅能學習到指揮家的演繹理念，更透過與職業樂團的合作，培養舞台經驗與專業素養，甚至未來也有機會隨團參與國際巡演。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應