梵志登點頭長榮簽約台師大 合作內容超越大師班

長榮交響樂團駐團藝術家梵志登（後排中）指揮師大大師班並與同學合影留念。（張榮發基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕張榮發基金會及其所屬長榮交響樂團，將攜手國立灣台師範大學音樂學系進行系列建教合作，3方於今（28）日簽署合作備忘錄，內容包括共同推廣偏鄉音樂教育、邀請台師大音樂系學子擔任長榮交響樂團國內、外演出的協演人員，更由樂團駐團藝術家指揮大師梵志登進行大師班教學，培育具備國際競爭力的音樂人才。

台師大副校長宋曜廷（左起）、ESO駐團藝術家梵志登、張榮發基金會執行長鍾德美簽署三方協議。（張榮發基金會提供）

梵志登今日也親自指導台師大交響樂團，這是他在台灣的首場大師班講座，透過實際排練與細膩的音樂指導，深入剖析指揮技巧與管弦樂合奏的細節，並分享他多年來在國際樂壇的豐富經驗，盼為台灣音樂教育帶來新的啟發，進一步提升未來年輕音樂家的專業素養，包括演奏技巧、音樂詮釋與舞台經驗等。

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張榮發基金會表示，長榮交響樂團已於3月8日先安排梵志登面試台師大音樂系學生，遴選具潛力與熱忱的學子進入長榮交響樂團實習，今年第一階段共有12位學生獲選，不僅能學習到指揮家的演繹理念，更透過與職業樂團的合作，培養舞台經驗與專業素養，甚至未來也有機會隨團參與國際巡演。

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