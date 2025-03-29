學童創作〈鈴聽雨〉裝置藝術 聽雨的聲音感受獨特基隆

李奇鴻帶領小朋友利用回收物製作雨風鈴，5000多個雨風鈴串聯成繽紛的〈鈴聽雨〉裝置藝術。（李奇鴻提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆童話藝術節即將登場，在地藝術家李奇鴻帶領全市5000多名學童，利用回收的環保材質，製作雨風鈴，串聯成繽紛的〈鈴聽雨〉裝置藝術，今天在晚上在國門廣場點亮，結合燈光與鈴鐺聲音，讓民眾感受基隆專獨特的樂章。

李奇鴻指出，〈鈴聽雨〉創作理念，是希望孩子們能以多元角度欣賞基隆這個城市，也可以用聽的或是用聞的，「是一種全新的欣賞視角。」

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李奇鴻帶領小朋友利用回收物製作雨風鈴，5000多個雨風鈴串聯成繽紛的〈鈴聽雨〉裝置藝術。（李奇鴻提供）

李奇鴻說，〈鈴聽雨〉是以回收材質製作成雨滴，他帶著全市5、6年級5000位小朋友，一起彩繪創作成「雨風鈴」，這5000多個雨風鈴串聯成〈鈴聽雨〉裝置藝術，在雨的撞擊、風的吹襲下，形成各式的旋律，成為基隆獨特樂章。

李奇鴻多年來帶領基隆的學童，以「雨滴」創作各式的裝置藝術，他該，雨是基隆的特色，既然無法改變氣候，但可以改變欣賞的方式，從不同的角度感受基隆不同視野。

基隆市教育處指出，今年童話藝術節將於4月3至5日在日國門廣場舉行，除了共創裝置藝術品，邀請孩子喜愛的互動劇場表演，包括慾望劇團、盛保羅魔幻劇團、米特動物園、夢幻小丑劇團與Kid's泡泡派對；另有String via室內樂團帶來動人音樂饗宴規劃了舞台表演、DIY手作工作坊、風格市集，讓親子盡情玩樂。活動詳詢基隆市政府教育處官方Facebook粉絲專頁。

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