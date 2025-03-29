新北傳統工藝特展「文資新生活」新店十四張開展 工藝講堂、手作工作坊開張

新北市文化局「文資新生活-新北傳統工藝暨城市容顏特展」於新店十四張歷史建築園區開幕。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局「文資新生活-新北傳統工藝暨城市容顏特展」29日於新店十四張歷史建築園區開幕，由銅鑼工藝吳宗霖藝師以烏來山區大鑼現聲演出，現場展出新店早期人文光景、世代開墾生活記憶，更匯聚新北珍貴傳統工藝文化資產及保存者代表作品，透過4大主題展區，將工藝、聲音、影像及歷史空間重塑，展現新北市深厚文化底蘊，感受傳統工藝魅力。

新北市「文資新生活-新北傳統工藝暨城市容顏特展」，透過4大主題展區，展現新北市深厚文化底蘊。（記者翁聿煌攝）

新北市文化局長張䕒育表示，活動彰顯新店十四張歷史建築園區拆遷重組「古厝新生」精神，展覽以「文資新生活」為主軸，象徵一切從新出發，規劃4大主題，包括啟文堂「古厝新生」新店十四張歷史園區拆遷重組展，帶出新店在都市發展下的生活記憶；文記堂「百感交集」新北市傳統藝師工藝聯展，重新詮釋19項常民生活裡的傳統工藝。

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利記公厝「記憶容顏」新店文資老照片展，則是從文化資產價值視角，回顧新店時光記憶；利記公厝「鑼鼓齊鳴」製鼓銅鑼工藝展，呈現响仁和王錫坤製鼓與吳宗霖銅鑼的經典傳統技藝，邀請民眾觀賞、品味、體驗文資新生活。

新北市文化局「文資新生活-新北傳統工藝暨城市容顏特展」於新店十四張歷史建築園區開幕。（記者翁聿煌攝）

今年3至12月展覽期間也推出工藝生活講堂，邀請「人間國寶」傳統彩繪藝師莊武男、製鼓工藝大師王錫坤等藝師開講，並規畫工藝手作工作坊，邀請新北市傳統工藝保存者們，帶領民眾親身體驗工藝之美，作品還可以帶回家留念，更多活動訊息詳詢新北市政府文化局官網。

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