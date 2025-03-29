陳景容師生展-澎湖憶舊 澎湖縣文化局特展室展出

望安鄉代理鄉長洪棟霖（右），參觀陳景容老師澎湖懷舊展。（洪棟霖提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第10屆教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎-陳景容老師，繼去年8月首次在澎湖辦理個人特展後，今（29）日再度與澎湖縣政府文化局合作，自即日起至6月1日在文化局特展室辦理《澎湖憶舊-陳景容師生展》，望安鄉代理鄉長洪棟霖專程前往參加。

此次畫展緣於國寶藝術家陳景容教授，半世紀前在望安的創作回憶，去年6月邀集師生重返望安群體創作的成果展。主題包括：望安花宅、望安漁夫、望安老婦人、望安小船、望安漁唱耆老等，都成為藝創望安的經典之作。望安有精采的海洋文化，陳景容教授及藝術家們熱愛澎湖，此行澎湖展出後，期待有機會將作品留在望安，讓世界看見望安的海洋聚落文藝之美。

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陳景榮五十年前在望安花宅創作，與望安結緣。（洪棟霖提供）

這次參展者，除了有去年6月與陳景容共同前往望安花宅，展開為期1周駐地創作的藝術家-陳景容學生們-傅彥熹、劉年興、柳鑒祝、陳惠秋、賴毅、林欽賢、葉昱寬、洪孟芬，以及畫友李潤華，參展者還有與望安的牛結不解之緣的葉繁榮。

50年前，陳景容師生來到望安寫生創作，回程時他告訴葉繁榮說：「望安的牛很美，你可以多畫一些。」後來葉繁榮再到望安畫牛，有一段時間的個展以牛為題材，此次亦邀請葉繁榮共同參展。隔了50年，陳景容師生重返花宅，他的妻子李惠珍形容：「這是一串美麗的珠鍊。」藝術家們以畫筆及相機描繪了花宅的記憶：古厝、海邊、花朵、人物、船隻、牛群、羊群……。呈現速寫、素描、陶瓷版、粉彩、油畫、攝影等40餘幅作品。

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