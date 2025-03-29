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基隆分區9個扶輪社打造全新閱覽室 推廣和平島閱讀

2025/03/29 15:06

基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕現代三C產品普及，閱讀習慣逐漸式微，孩子越來越少接觸紙本書籍。為了培養孩子從小閱讀的習慣，國際扶輪3490地區助理總監吳金龍結合基隆分區9個扶輪社，共同推動「和平島閱讀活動」，利用和平國小閒置教室改造成全新閱覽室，讓民眾和學童有個安靜舒適的閱讀空間。

基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）

吳金龍與基隆分區等9個扶輪社全體社友，今天在和平島為閱覽室揭募。這項活動發起人基隆扶輪社社長詹明仁表示，「閱讀是每個孩子成長過程中不可或缺的能力，也是他們探索世界的最佳途徑。希望透過這個閱讀空間，讓更多孩子愛上閱讀，並從書籍中獲得知識與啟發。」

基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）

這間閱覽室除了在學期間提供學生一個安靜閱讀的空間，假日時開放給和平島居民使用，讓當地民眾有一個與書為伴、陶冶心靈去處。基隆扶輪社希望能讓閱讀成為當地孩子與居民生活的一部分，提升民眾閱讀風氣。

基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）基隆地區九個扶輪社在和平國小打造一個舒適的閱覽室，長輩和小朋友一起來閱讀。（記者盧賢秀攝）

市議員陳宜表示，現在趨勢小朋友都用手機和平板學習，她和高興扶輪社友捐贈閱覽室，除了小朋友養成閱覽習慣，社區的長輩也可以閱讀，讓知識更寬闊，同時長輩帶著孩子一起來，也可以享受很好親子時光。

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