「音樂大使」劉玄詠即興指揮驚艷全場 網友讚「台灣大使臥虎藏龍」

台灣駐奧地利「音樂大使」劉玄詠被點名上台，即興指揮管樂團，專業氣勢令維也納民眾驚喜萬分。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕被稱為「音樂大使」的台灣駐奧地利大使劉玄詠，近日受邀出席在維也納舉行的「史泰爾馬克邦之春」（Steiermark-Frühling）活動，在一場戶外音樂表演上，劉玄詠臨時受樂隊邀請即興指揮《拉德茲基進行曲》，曾任國立台灣交響樂團團長的劉玄詠拿起指揮棒展現專業架勢驚艷全場，也博得滿堂采。立委邱議瑩今（29）日在threads分享劉玄詠指揮的影片，大讚「台灣駐奧地利大使真棒！」，也令網友留言驚呼「台灣的大使臥虎藏龍」、「劉大使是台灣的驕傲」。

劉玄詠大使與管樂團指揮Kurt Morth合影。（外交部提供）

劉玄詠昨（28）日受邀出席史泰爾馬克邦在維也納舉行的春天市集活動，此活動匯聚來自奧地利史泰爾馬克邦各地團體，系列活動包括多場當地居民組成的樂隊演出，以宣傳史泰爾馬克邦的觀光。

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活動過程中，一支當地知名的管樂團在演奏過程中，熱情邀請劉玄詠共同參與，原先只是友善互動，未料曾任國立台灣交響樂團團長的劉玄詠一登台，拿起指揮棒便展現出專業架勢，完美掌控節奏，帶領樂團呈現出一場精采絕倫的演出，影片中可見現場觀眾熱烈鼓掌歡呼，現場一片沸騰。當主持人介紹這位指揮家不僅是台灣駐奧地利代表，更曾任國立台灣交響樂團團長時，台下眾人驚呼連連，紛表示「難怪他的指揮如此專業」！

劉玄詠接受奧地利國家電視台（ORF）訪問表示，音樂是最美的語言，可以連結起台灣與奧地利。 （外交部提供）

在台奧協會理事長、前國會議員艾蒙（Werner Amon）協助下，劉玄詠接受奧地利國家電視台（ORF）訪問表示，音樂是最美的語言，可以連結起台灣與奧地利。很榮幸能在這個美好的春季活動中，透過音樂跨越國界限制，與奧地利的朋友們交流。

立委邱議瑩在臉書和threads等平台分享劉玄詠指揮的影片並指出，「台灣駐奧地利大使劉臨時被請上台指揮《拉德茲基進行曲》，驚艷全場」。立委范雲留言大讚「才華洋溢，大使讚」，也引起網友熱烈留言驚嘆「這樣的背景跟實力擔任在奧地利的大使超級適才適所！超帥」、「果然能在奧地利當大使不是一般人啊」、「台灣的大使臥虎藏龍」。

據悉，外交部長林佳龍十分重視「文化外交」，盼藉推廣台灣文化軟實力，進一步提升台灣國際形象。過去林佳龍在台中市長任內辦理花博，就曾與劉玄詠領銜的國台交合作，交通部長時期更和國台交跨域合作共推觀光，劉玄詠自2024年12月出任駐奧地利大使，如今一場意外的精彩演出，讓當地民眾認識台灣軟實力，同時以音樂深化台奧文化交流。

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