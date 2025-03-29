與女神同行！劉小東個展傳達媽祖信仰的溫柔力量

劉小東〈過橋〉，油彩、亞麻布，230 x 300 公分，2024。（誠品畫廊提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕大甲媽祖遶境進香將於4月4日晚間起駕。曾於去年（2024）來台參與大甲媽祖遶境的現實主義藝術家劉小東，首度在台灣發表全新系列創作｢媽祖巡遊」，呈現他親身參與台灣年度宗教盛事「大甲媽祖遶境進香」的藝術體驗。

大甲媽祖遶境進香是台灣最具代表性的民間信仰活動，曾被Discovery探索頻道譽為「世界三大宗教盛事」之一，每年吸引超過百萬信徒與朝聖者參與，跨越9天8夜、全程約340公里，場面壯觀。劉小東於2024年首度親身投入這場盛會，隨著遶境隊伍跋涉四天四夜，親身體驗信仰力量與群眾情感。他曾在日記中記錄：「追隨媽祖四天四夜，越覺媽祖轎子親切，雖然人多無法靠近，但常被無形法力牽引，忘記日間煩惱。」

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劉小東〈日巡〉，油彩、亞麻布，230 x 300 公分，2024。（誠品畫廊提供）

此次「媽祖巡遊｣展覽延續劉小東一貫的寫實風格，透過鉅幅油畫〈過橋〉、〈日巡〉2件代表作，連同創作期間的速寫、手稿、日記及紀錄片同步展出，完整呈現他對台灣民間信仰文化的觀察與感動。在〈過橋〉與〈日巡〉兩幅巨作中，劉小東細膩描繪遶境隊伍中的眾生相，從扛起媽祖鑾轎的年輕男子、帶著孩子同行的年輕父母，到簇擁在隊伍中的信眾與鑼鼓陣頭，皆躍然於畫布。他更特別將台灣鄉間熟悉的農田、水圳、高壓電塔與鐵皮屋景致納入畫面，讓信仰行進於現代生活的場域之中，構築出一幅融合宗教與日常、群體與個人記憶的壯闊圖像。

在「媽祖巡遊」系列中，劉小東想傳達「良善」的氛圍，以及藝術如何成為生活中的慰藉與出口。他說：「生活中的煩惱與瑣碎，日常的不可預測和討厭，我是用瑣碎的筆觸去表達，像刀一樣，切掉這些麻煩，用繪畫把它給消解。我希望能達到與生活最完美的契合，而不是真正去描繪生活中的麻煩。」劉小東的創作，宛如視覺日記，將自身經歷與情感投注在畫布上，傳達信仰的溫柔力量。

劉小東長年以「現場寫生」為核心創作手法，足跡遍及三峽、三里屯、墨西哥、以色列等世界各地，透過面對面的觀察，捕捉真實的人物與生活場景，將時代氛圍與社會情感轉化為繪畫語言。｢媽祖巡遊｣展覽，是劉小東首度深入台灣民間信仰現場，亦是他長年觀察世界文化與信仰風景的重要延伸。即日起至5月24日，於台北誠品畫廊登場。

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