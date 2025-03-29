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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

春假帶孩子到Xpark海洋偵探基地 和達克比進行趣味搜查任務

2025/03/29 18:47

通過來自未來的X光閘門，親子將進入達克比辦案沉浸式解謎體驗中。（Xpark提供）通過來自未來的X光閘門，親子將進入達克比辦案沉浸式解謎體驗中。（Xpark提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春假帶孩子出遊，想來點動腦遊戲，Xpark與知名兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》攜手推出「Xpark搜查任務！達克比出動」調查行動，於4月3日起全面展開，直接將Xpark打造為寓教於樂的海洋偵探基地，「娛樂+教育+海洋生態」的全新體驗，小小警探正募集中，親子同遊共享前所未有的探案樂趣。

達克比平常派駐的河濱派出所現身Xpark。（Xpark提供）達克比平常派駐的河濱派出所現身Xpark。（Xpark提供）

「館長先生珍藏多年的鑽石不見了！」想知道鑽石在哪裡嗎？快來Xpark海洋偵探基地進行趣味探險，此次活動館方特別請來辦案能力一流的動物警探──達克比，藉由他傑出的洞察力及跟各種動物們溝通的專長，並號召大小朋友們一起潛入X調查，在館內找尋出鑽石的下落，破解水族館內懸而未解的神祕案件。為了讓大家享受探案樂趣，館方進行一系列「達克比辦案互動調查裝置」，有來自未來的X光閘門、並且特地把達克比平常派駐的河濱派出所整座移來Xpark！

達克比的溫暖閱讀小角落，讓親子共享閱讀時光。（Xpark提供）達克比的溫暖閱讀小角落，讓親子共享閱讀時光。（Xpark提供）

Xpark表示，為了讓此次的合作可以更加完整，Xpark在館內3樓的暖海生機，也將展示在漫畫及動畫內都出現過的「槍蝦」，牠體積雖然小，但是閉合時會產生強烈的震波，瞬間擊暈或擊斃獵物，歡迎大家來現場感受一下如此神奇威力！而且，為了讓更多參與調查的朋友能愛上閱讀，Xpark在3樓特地設置「達克比溫暖閱讀小角落」，提供《達克比辦案》全系列套書（1-15集），讓孩子們可以在水族館內沉浸於科普推理的世界，並從中吸收到相關的生物知識。

使用套票附贈的放大鏡，仔細觀察有沒有鑽石的相關訊息。（Xpark提供）使用套票附贈的放大鏡，仔細觀察有沒有鑽石的相關訊息。（Xpark提供）

此外，Xpark為此次聯名推出「新感動×達克比警探親子套票」，內含親子門票2張（可選擇「成人+孩童」或「成人+學生」，票價不同），還有Xpark獨家設計「達克比警探禮包」，內含達克比同款放大鏡&解謎手冊，每一款皆為達克比官方授權設計、本活動專屬打造，歡迎想體驗警探生活的大小朋友們來挑戰，使用套票附贈的放大鏡，仔細觀察有沒有鑽石的相關訊息，只有解開線索找到鑽石才可獲得「獨一無二的警探徽章」！

春假帶孩子到Xpark海洋偵探基地 和達克比進行趣味搜查任務台灣超人氣兒童科普知識IP達克比，4月3日起進駐Xpark海洋偵探基地。（Xpark提供）

至於全台大小粉絲們引頸期盼的「達克比見面會」，訂於端午節連假5月31日14：00-15：00在Xpark舉行，小朋友們最愛的「達克比警探」屆時將會現身Xpark，跟著說故事姐姐帶領大小朋友分享海洋故事、分享過往的破案祕辛，有興趣的大小朋友千萬不要錯過。更多相關訊息及訂票資訊詳詢Xpark官網

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