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藝文 > 品風格 > 城巿散步

你知道自己的專屬色卡嗎？快來「韓國的布魯克林」體驗時尚韓流色彩鑑定

2025/03/31 11:00

韓國近年超夯的熱門商圈聖水洞，最具代表性的地標「Dior聖水」是拍照打卡熱點。（韓國觀光公社提供）韓國近年超夯的熱門商圈聖水洞，最具代表性的地標「Dior聖水」是拍照打卡熱點。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕韓國現在也是大家喜愛的旅遊國，即使語言不通，但藉由便利航班和豐富旅遊資訊，越來越多旅人喜愛自由行，尤其是前往首爾。漫步這個時尚潮流之都，街頭隨處可見潮男靚女，若想要體驗韓流時尚，除了台灣旅客熟悉的明洞、弘大、東大門等商圈，近年聖水洞是韓國最夯的熱門商圈，服飾店與咖啡館雲集，到首爾旅遊可至聖水洞逛街購物，挑選彩妝服飾、品嘗甜點咖啡，體驗韓國年輕人假日休閒娛樂。

聖水洞是新興時尚潮流之地，被喻為「韓國的布魯克林」。（韓國觀光公社提供）聖水洞是新興時尚潮流之地，被喻為「韓國的布魯克林」。（韓國觀光公社提供）

聖水洞有多間工廠改建成文青咖啡廳。（韓國觀光公社提供）聖水洞有多間工廠改建成文青咖啡廳。（韓國觀光公社提供）

聖水洞（Seongsu-dong）位於首爾東部，是近年新興時尚潮流之地，被喻為「韓國的布魯克林」。韓國觀光公社指出，聖水洞早期汽車修配廠和製鞋廠林立，但隨著都市計畫，當年工廠陸續改造為文青咖啡廳、藝廊與設計師品牌店，巧妙將工業風融合現代藝術元素，咖啡館高朋滿座，也是年輕人聚會逛街好去處。

色彩專家講解適合個人的穿搭與妝髮色系。（韓國觀光公社提供）色彩專家講解適合個人的穿搭與妝髮色系。（韓國觀光公社提供）

韓國流行個人色彩鑑定課程。（韓國觀光公社提供）韓國流行個人色彩鑑定課程。（韓國觀光公社提供）

聖水洞有多間懷舊工業風咖啡廳、時尚彩妝店、韓國設計師服飾店。聖水洞最具代表性的地標「Dior聖水」，典雅精緻的建築，更是拍照打卡熱點，是到訪必拍的熱點。另外，到訪首爾，面對琳瑯滿目流行服裝彩妝，往往不知如何下手選購。韓國觀光公社指出，首爾時興「個人色彩鑑定」課程，由專家依照個人膚色與外型，鑑定出最適合個人的顏色，鑑定完成後，並且提供個人專屬的色卡，可以應用在穿搭、妝髮色系上。想知道自己的專屬色卡嗎？不妨找個時間來體驗一番。

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