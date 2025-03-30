「2025新竹市兒童遊藝節」 清明連假打造親子藝文盛宴

新竹少年刑務所演武場「風雅竹塹─新竹百年文藝特展」展場。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清明連假去哪玩？歡迎來新竹市體驗別具特色的藝文之旅！文化局表示，清明連假期間除了年度親子盛會「2025新竹市兒童遊藝節」，將於4月3日至4月6日在新竹公園盛大登場，周邊館舍如新竹市玻璃工藝博物館、圖書館動物園分館皆正常開館，文化局轄下其他館舍除了4月4日休館一日，其餘時間照常開館。歡迎親子來新竹市共度兒童節，享受精采活動與美麗風景，感受在地藝文能量。

市府表示，新竹市兒童遊藝節今年除了與國際知名IP合作外，另規劃藝術體驗、科技互動、沉浸式親子劇場、故事劇場、親子電影與大型遊具等多元活動。也推薦民眾順遊周邊新竹市玻璃工藝博物館，參觀當期展覽「蝶夢璀璨－透視光影變奏」。此外，圖書館動物園分館視聽室連假期間每日14時，辦理電影放映活動，歡迎親子共同欣賞優質電影，讓電影藝術走進孩子的生活。

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新竹市美術館當期展覽「她．MMXXV 如是說」謝鴻均薪傳展，展出作品融合繪畫、裝置與書寫等多重媒材，以女性創作者的視角，透過層疊交錯的視覺語彙，從經典神話的拆解與重塑，到日常生活的自我探索，展現豐沛的創作能量；新竹241藝術空間「數位迷蹤」科技藝術展，邀請11組藝術家呈現數位科技與自然景觀之間錯綜複雜的互動，引發觀眾對數位時代影像、感知及記憶的深刻反思。

竹市文化局一樓文化藝廊4月2日起展出「湖畔畫會菁英聯展」，邀請近年來在各大比賽中脫穎而出的得獎老師共同參展。黑蝙蝠中隊文物陳列館現正展出「MISSION無懼：黑蝙蝠中隊隊員的任務與後盾」特展，以實際訪談資料為基礎，呈現黑蝙蝠中隊隊員的生命歷程；新竹少年刑務所演武場「風雅竹塹──新竹百年文藝特展」，以裱褙店為線索，呈現竹塹城傳統書畫藝術受現代美術的影響與交融，帶領觀眾探索新竹「書畫巢窟」的風雅足跡與啟蒙年代。

「132官舍」新竹州警務部部長官舍4月1日起展出《拾光見物-曾昱個展》，藝術家曾昱以作品帶領觀眾進入器物的世界；「下竹町」南大路警察宿舍當期展覽《那些稍縱即逝的風景-唐偉德創作展》，展示新竹在地藝術家唐偉德的速寫作品，觀者可以欣賞到藝術家在國、內外的旅程中，格外觸動心弦的風景。

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