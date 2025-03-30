自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

兒童節連假 兒美館x內惟遊藝派對熱鬧登場

2025/03/30 17:28

快樂鳥故事劇場「蛇來蛇去的小孩」幽默又溫馨，適合闔家觀賞。（高美館提供）快樂鳥故事劇場「蛇來蛇去的小孩」幽默又溫馨，適合闔家觀賞。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕兒童節4天連假，高雄兒童美術館與內惟藝術中心以「兒童萬歲－兒美x內惟遊藝派對」為主題，舉辦魔術、雜耍、兒童劇、闖關遊戲、說故事劇場和手作工作坊等活動，歡迎大小朋友共享溫馨又繽紛的親子時光。

「兒童萬歲－兒美x內惟遊藝派對」精心打造一系列充滿童趣與創意的活動，邀請大小朋友一同走進藝術世界。（高美館提供）「兒童萬歲－兒美x內惟遊藝派對」精心打造一系列充滿童趣與創意的活動，邀請大小朋友一同走進藝術世界。（高美館提供）

高雄兒美館表示，4月3日活動首日由「紙芝居故事劇場」打頭陣，以《會微笑的果樹》繪本為靈感，透過日式紙芝居的說故事形式，搭配創意手作，讓孩子在趣味中認識生態平衡與生物多樣性的重要性。

「兒美ｘ內惟闖關趣」則在3日午後登場，結合兒美館和內惟藝術中心場域特色，設計「剪紙動物園」、「摺紙玩空間」、「藝起趣內惟」與「步步惟營」4大關卡，小朋友只要完成任務、集滿4個闖關印章，就可兌換香氣四溢的爆米香，為下午增添甜蜜驚喜。

蘋果劇團「小星星的奇幻冒險」講述魚兒們如何在「黃金海底城」對抗獨眼保麗龍怪的精彩故事。（高美館提供）蘋果劇團「小星星的奇幻冒險」講述魚兒們如何在「黃金海底城」對抗獨眼保麗龍怪的精彩故事。（高美館提供）

4日兒童節當天，大魚老師的繪本故事劇場，將以《瑪麗愛穿什麼就穿什麼》及《粉紅色影子的男孩》2本繪本，結合創意手作課，帶領孩子探索自我認同感。 下午內惟藝術中心推出「涉世啟航，航向未來的船隻」手作課，邀請大小朋友將利用回收材料與簡單機械，打造穿越時空的動力藝術作品；緊接著兒美館中庭上演蘋果劇團的《小星星的奇幻冒險》。

5日快樂鳥故事劇場在兒美館中庭演出《蛇來蛇去的小孩》，隨後，「內惟奇遇記」在內惟藝術中心東側廣場熱鬧登場，大頭泡泡哥哥表演團隊將以懷舊兒歌帶動唱、魔術與雜耍，與大小朋友一起互動同樂。

6日內惟藝術中聯手館內餐廳SO_UP舉辦春捲手作活動，親子攜手捲出春日蔬食滋味，參加即享SO_UP當日50元折抵優惠，下午甜點料理師江舟航將帶來2場「冰皮水果糕」手作體驗，以在地芋頭和當季水果，融合傳統糕點技藝，讓大小朋友在甜蜜中畫下完美句點。

活動報名更多詳情請上高美館官網（https://www.kmfa.gov.tw/）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應