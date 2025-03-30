兒童節連假 兒美館x內惟遊藝派對熱鬧登場

快樂鳥故事劇場「蛇來蛇去的小孩」幽默又溫馨，適合闔家觀賞。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕兒童節4天連假，高雄兒童美術館與內惟藝術中心以「兒童萬歲－兒美x內惟遊藝派對」為主題，舉辦魔術、雜耍、兒童劇、闖關遊戲、說故事劇場和手作工作坊等活動，歡迎大小朋友共享溫馨又繽紛的親子時光。

「兒童萬歲－兒美x內惟遊藝派對」精心打造一系列充滿童趣與創意的活動，邀請大小朋友一同走進藝術世界。（高美館提供）

高雄兒美館表示，4月3日活動首日由「紙芝居故事劇場」打頭陣，以《會微笑的果樹》繪本為靈感，透過日式紙芝居的說故事形式，搭配創意手作，讓孩子在趣味中認識生態平衡與生物多樣性的重要性。

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「兒美ｘ內惟闖關趣」則在3日午後登場，結合兒美館和內惟藝術中心場域特色，設計「剪紙動物園」、「摺紙玩空間」、「藝起趣內惟」與「步步惟營」4大關卡，小朋友只要完成任務、集滿4個闖關印章，就可兌換香氣四溢的爆米香，為下午增添甜蜜驚喜。

蘋果劇團「小星星的奇幻冒險」講述魚兒們如何在「黃金海底城」對抗獨眼保麗龍怪的精彩故事。（高美館提供）

4日兒童節當天，大魚老師的繪本故事劇場，將以《瑪麗愛穿什麼就穿什麼》及《粉紅色影子的男孩》2本繪本，結合創意手作課，帶領孩子探索自我認同感。 下午內惟藝術中心推出「涉世啟航，航向未來的船隻」手作課，邀請大小朋友將利用回收材料與簡單機械，打造穿越時空的動力藝術作品；緊接著兒美館中庭上演蘋果劇團的《小星星的奇幻冒險》。

5日快樂鳥故事劇場在兒美館中庭演出《蛇來蛇去的小孩》，隨後，「內惟奇遇記」在內惟藝術中心東側廣場熱鬧登場，大頭泡泡哥哥表演團隊將以懷舊兒歌帶動唱、魔術與雜耍，與大小朋友一起互動同樂。

6日內惟藝術中聯手館內餐廳SO_UP舉辦春捲手作活動，親子攜手捲出春日蔬食滋味，參加即享SO_UP當日50元折抵優惠，下午甜點料理師江舟航將帶來2場「冰皮水果糕」手作體驗，以在地芋頭和當季水果，融合傳統糕點技藝，讓大小朋友在甜蜜中畫下完美句點。

活動報名更多詳情請上高美館官網（https://www.kmfa.gov.tw/）查詢。

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