史前館複刻3千年前古人刺青過程 民眾圍觀問「痛不痛？」

以不同玉石、現代鋼針磨製成發掘出的玉片狀，並實驗於刺青。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕國立台灣史前文化博物館（史前館）與國立自然科學博物館（科博館）今（30）日舉行實驗工作坊並複刻、實驗3千多年前史前人以玉片、獸牙刺青，並對照現今鋼針刺青結果，2位史前館同仁則是自願受測，吸引參觀的刺青民眾圍觀。史前館表示，史前遺跡不該只是封存於博物館，可以跨越時間維度並活躍於現今。

史前館同仁自願受測，吸引有刺青的民眾圍觀。（記者劉人瑋攝）

考古學者屈慧麗博士在台中距今約3千6百年前的西大墩遺址首度發現帶梳齒玉片，與其他外型打磨光潤或製作為玉飾品不同，且玉片顯示現場為祭祀場所。史前館長蔡政良表示，台灣、太平洋與東南亞部分的南島族群具有紋身行為，運用在成年禮、能力認可、身分象徵與家族倫理秩序。因此推測史前人類可能以此用於刺青，唯台灣並無留下木乃伊，史前館才複刻玉片實驗刺青是否可行。

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排灣族刺文藝師 Cudjuy Patjidres（宋海華）、夏威夷刺文藝師 Keone Nunes 與工具製作師 David Gucela等合作，輪流在自願者小腿簡單刺下圖騰。但依不同文藝師經驗、手法，各對器械感觸不同，但對受測者來說，同樣是被刺，只是用玉器、獸牙反而更不痛，最痛的還是用現代鋼針。

史前館同仁自願受測，吸引有刺青的民眾圍觀。（記者劉人瑋攝）

史前館將所需玉片樣式交科博館選材並與工具製作師製作，其中包括風化發白的玉石，以及仍顯青綠潤澤的玉石，採單面開刃的帶梳齒玉片，如梳子般玉片但齒尖如小刀，藉由拍打將墨水「切」入表皮，但現代鋼針則是刺入肌膚。

因擔心測試物開裂，文藝師在拍刺時力道更輕，暈開墨水較大，不如現代鋼針細緻需反覆在同處拍刺上色。據受測同仁表示，現代電刺時，針頭刺入時「像會再咬住皮膚」而古代拍刺則是同一處輕刺。但看在路過、也曾刺青的觀眾眼裡覺得反覆敲、拍似乎更痛，但實則不然。

館方認為，館藏不該只是靜置封存，而需讓更多民眾發現其貼近生活，這次活動即在此精神下舉辦，未來會將舉辦更多類似活動，如今年11月將舉辦的拍刺浪潮節（Tattoo Waves Festival）以及預計2026年開展的南島紋身特展，呈現史前館於考古學、南島文化與藝術研究的開放性和實驗精神。

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