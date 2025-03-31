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清明掃墓放風箏可消災解厄？ 故宮現展1只杯子藏應景典故

2025/03/31 01:40

〈明嘉靖 鬥彩嬰戲圖杯〉外壁以青花勾勒彩繪五孩童嬉戲放風箏，意外應景了清明與兒童節的氣氛。（故宮提供）〈明嘉靖 鬥彩嬰戲圖杯〉外壁以青花勾勒彩繪五孩童嬉戲放風箏，意外應景了清明與兒童節的氣氛。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕4月清明及兒童節連假即將到來，除了掃墓之外，還要做什麼呢？故宮現正展出的「歲時吉慶」特展中，有一件文物不僅說明古人會在清明節放風箏，而且很意外地同時呼應了清明與兒童主題，讓很多人大呼有趣。

該文物就是故宮院藏〈明嘉靖 鬥彩嬰戲圖杯〉，原來從唐代開始至明清時期，百姓常於清明時節掃墓踏青時，順便放風箏，如清代潘榮陞《帝京歲時紀勝》記載：「清明掃墓，傾城男女，紛出四郊……各攜紙鳶線軸，祭掃畢，即於墳前施放較勝。」因為放風箏還有「放晦氣」的寓意，人們會將風箏剪斷乘風飄去，以消災解厄。

而這只〈鬥彩嬰戲圖杯〉，外壁以青花勾勒彩繪五孩童嬉戲圖，或放風箏，或採葉，孩童各個神情歡愉，其中一童子所施放的風箏後方拖曳著彩帶舞動飄揚，可說一件文物就正巧應景了清明與兒童節的氣氛。

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