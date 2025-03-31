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「動能文創」遭控詐騙風波 竹科門市店長澄清：僅為受託管理無法主導財務

2025/03/31 08:00

動能文創竹科門市近日遭逾70名來自台灣及香港的插畫、漫畫創作者指控違約（翻攝自灼櫻臉書）動能文創竹科門市近日遭逾70名來自台灣及香港的插畫、漫畫創作者指控違約（翻攝自灼櫻臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕動能文創竹科門市近日遭逾70名來自台灣及香港的插畫、漫畫創作者指控違約，拖欠貨款與租金，並未依約履行結算義務，導致創作者權益受損。受害創作者指出，門市負責人不僅對接失聯，商品被隨意轉移，租約內容與實際不符，甚至部分作品長期未上架。對此，竹科門市何姓店長昨日發布聲明，強調自己並非門市實際負責人，而是受委託進行管理，並將財務問題歸咎於幕後經營者吳男及羅女。他表示，由於吳男拖欠薪資，他已終止管理合約，未來創作者需直接聯繫吳男辦理撤櫃。

竹科門市店長澄清：僅為受託管理無法主導財務（翻攝自竹科門市店長何先生threads）竹科門市店長澄清：僅為受託管理無法主導財務（翻攝自竹科門市店長何先生threads）

何姓店長在聲明中詳細解釋與動能文創竹科門市的關係，表示自己過去從事影音拍攝，2023年中因案認識黃先生，並受邀擔任竹科門市的管理人。然而，他強調，門市的實際負責人為吳男，自己僅與吳男簽訂委託管理契約，負責行銷、招商及店內貨品管理，但無權處理與創作者簽約、收款及財務分潤等事宜。

他表示，創作者的租金與銷售款項皆由羅女負責處理，自己未曾經手，也不清楚財務細節。他強調，自己唯一涉及金流的部分為市集活動的LINE Pay與蝦皮網店銷售收入，但所有款項皆依規定轉交羅懿書，並無挪用或積欠款項的情事。

針對創作者指控動能文創竹科門市長期拖欠款項、未依約上架商品，甚至在創作者不知情的情況下擅自移動貨物，何姓店長回應，店內貨品上下架、調動皆依照吳男或羅女的指示執行，自己並無決定權。他認為，目前外界將所有問題歸咎於他，並非事實。

何姓店長表示，自己在管理期間亦多次與創作者溝通，希望協助解決問題，但因吳紹彰未依約支付他的薪資，他已於近期終止管理契約，不再負責竹科門市的營運與善後作業。他強調，未來創作者若需撤櫃，應直接聯繫吳紹彰。針對此爭議，動能文創竹科門市未來如何因應，仍有待後續聲明與法律進展。

動能文創竹科門市店長聲明全文：

https://www.threads.net/@860324____/post/DHqsBEIhp5L?xmt=AQGzh42lQiArAAirzkjZv1L8bp4LvjWtxYCawOMsf92CBQ

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