超開心！屏縣6千位三年級小學生免費進劇場看紙風車兒童劇 還有爆米花禮物

屏東縣政府送給孩子們的兒童節禮物，邀請紙風車屏東團於屏東藝術館帶來《武松打虎》，共演出12場讓全縣三年級小學生觀賞。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府送給孩子們兒童節禮物，今天（31日）上午邀請紙風車屏東團於屏東藝術館帶來《武松打虎》演出，並準備限定版的萌虎爆米花，縣長周春米到場與近6百名學童提前歡度兒童節，小朋友們直呼「超開心」，兒童劇將共演出12場，讓全縣三年級小學生都能觀賞到。

屏東縣長周春米預祝小朋友們兒童節快樂。（記者羅欣貞攝）

屏縣府文化處與教育處共同推動藝教結合，今年兒童節前夕，由紙風車劇團演出12場，邀集全縣從屏北到屏南的學校，近6千名的小學三年級學童走進劇場免費觀賞。縣長周春米盼藉由戲劇的寓教於樂，啟發孩子們的藝術視野，從小認識表演藝術、接觸戲劇美學，為未來的藝術發展種下希望的種子。

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屏東縣政府邀請紙風車屏東團於屏東藝術館帶來《武松打虎》演出。（記者羅欣貞攝）

參與《武松打虎》演員大多來自紙風車培育的屏東在地戲劇人才，歷經扎實且密集的訓練，站上專業舞台展現成果，生動的劇情及精彩演出，逗得全場小朋友開懷大笑，深刻體驗戲劇的歡樂魔力，同時從故事中學習信任、關懷與團結合作。有不少孩子是第一次進到劇場，意猶未盡的許願還有機會再看舞台演出。

屏東縣政府準備近6千份爆米花，送給進劇場觀賞兒童劇的小朋友。（記者羅欣貞攝）屏東縣長周春米送給小朋友們爆米花。（記者羅欣貞攝）

文化處表示，為帶給屏東孩子們一個最特別的兒童節藝術體驗，將藝術館以大型蝴蝶結及緞帶妝點，變身為禮物盒，孩子們踏入劇場的那一刻，彷彿展開充滿驚喜的劇場冒險。另與在地店家合作，特製《武松打虎》限定版爆米花作為兒童節禮物，讓小朋友們雀躍不已。

小朋友們進劇場看兒童劇好開心。（記者羅欣貞攝）

縣府今年為全縣小學生安排的兒童節活動，三年級學生是到劇場看舞台劇，6千位小朋友本月28日起分12場次到屏東藝術館觀賞《武松打虎》，高年級則安排到在舊泰武國小打造的大武山山林教育服務中心，親近、體驗大自然，低年級由各校就近安排活動。

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