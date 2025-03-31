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故宮南院兒童節連假親子免費參觀 百場活動驗體也免錢

2025/03/31 17:25

「故宮尋寶趣」在連假4天有百場活動免費體驗。（故宮南院提供）「故宮尋寶趣」在連假4天有百場活動免費體驗。（故宮南院提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區歡慶兒童節推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案，4月3日至6日連續4天只要有12歲（含）以下兒童同行，全家都免費參觀， 還特別企劃豐富的「故宮尋寶趣」活動，歡迎12歲以下的小貴賓帶著全家到故宮南院歡度假期。

兒童節連假4天，有12歲以下兒童同行，全家到故宮南院都免費參觀。（故宮南院提供）兒童節連假4天，有12歲以下兒童同行，全家到故宮南院都免費參觀。（故宮南院提供）

兒童節清明連假，故宮南院精心企劃了「故宮尋寶趣」兒童節系列活動，有「金銀妙飾解謎闖關」、「南院幻境找不同」、「趣味遊樂場」、「手作工作坊」、「吉祥物見面會」、「爆米花電影院」、「Rody跳跳競賽」、 「南院童歡會表演」、「憶起童樂留言牆」等，活動總場次超過百場，全部免費參加，希望提供兒童盡情探索、玩耍、學習、舒適的博物館經驗。

兒童節「故宮尋寶趣」啟動儀式將於4月2日上午10點半由故宮院長蕭宗煌與南院處長彭子程共同主持，並邀請曾獲台北兒童藝術節劇本首獎的團長咖哩及其「咖哩玩劇團」，為現場大小朋友帶來開幕限定劇及唱唱跳跳，共同為快樂假期及系列活動揭開序幕。

故宮南院兒童節企劃「故宮尋寶趣」將於4月2日上午10時30分辦理啟動儀式。（故宮南院提供）故宮南院兒童節企劃「故宮尋寶趣」將於4月2日上午10時30分辦理啟動儀式。（故宮南院提供）

除兒童節特別活動，故宮南院擁有340坪的「兒童創意中心」，以文物觸摸體驗、多媒體互動裝置、手作體驗、服飾體驗、彩繪遊戲方式呈現陶瓷、茶文化、各國織品、環形劇場、文化大街等展示，另有「小書房」提供親子共讀的角落。此外，戶外園區中「白螺沙灣」、「紅魔毯」、「飛白泉」的玩沙、溜滑梯及噴水設施，更是連假首選的親子三寶。

目前故宮南院展出的「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展，很適合大小朋友走進書畫的動物世界中，共同探索古人作品中隱含的動物寓意；而「揮翰學書—書法跨域新媒體展」的互動裝置提供臨摹體驗、拓碑體驗，讓孩子藉由操作「新媒體」來感受「傳統書藝」的美妙；兒童節連假4天，歡迎12歲以下小手牽著大手到故宮南院歡度美好時光。

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