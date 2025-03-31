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新美館4/25開館 體驗三鶯綠文化小旅行！ 限量自由行套票買一送一

2025/03/31 17:36

新北市美術館將於4月8日至4月13日試營運、4月25日開館。（記者陳奕劭攝）新北市美術館將於4月8日至4月13日試營運、4月25日開館。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「蘆葦叢中的現代美術館」新北市美術館將於4月8日至4月13日試營運、4月25日開館，2025世壯運閉幕式也將於5月30日在鶯歌舉行，為邀請民眾深度體驗三鶯的魅力，新北市政府結合旅行社推出旅遊行程與優惠自由行套票，即起線上報名（https://reurl.cc/9DEZ8Y），活動詳情可至新北市觀光旅遊網、Facebook粉絲專頁「新北旅客」查詢。

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，自由行套票與團體遊程以三鶯為主軸，民眾可前往三峽滿月圓森林遊樂區大口呼吸芬多精，再訪百年歷史鶯歌老街，揭幕新北美術館一覽藝文美學空間，最後再參訪百年歷史的「新旺集瓷」，全程提供專業導覽、交通與餐飲，體驗三鶯的生活美學與文化底蘊。

老街上有各式各樣的陶瓷及工坊，漫遊其中能感受濃濃的藝術氛圍。圖為古早窯窯道。（新北觀旅局提供）老街上有各式各樣的陶瓷及工坊，漫遊其中能感受濃濃的藝術氛圍。圖為古早窯窯道。（新北觀旅局提供）來到鶯歌老街，一定要和亮點地標合影一張。圖為陶瓷老街星巴克。（新北觀旅局提供）來到鶯歌老街，一定要和亮點地標合影一張。圖為陶瓷老街星巴克。（新北觀旅局提供）

楊宗珉指出，偏好自由行的旅客則可選購優惠套票，與海外知名品牌合作，旅客可親手繪製專屬馬克杯。套票自4月1日起開賣，當月限量推出100套「430元買一送一」優惠，售完為止。還可參加交通部觀光署「台灣觀光100亮點」「亮點集時樂」線上集章。

三鶯之心藝術特區裡的大立坏，以拉坯代表製陶的起點。（新北觀旅局提供）三鶯之心藝術特區裡的大立坏，以拉坯代表製陶的起點。（新北觀旅局提供）步入三鶯之心，日光由坯頂灑下使場域瞬間帶點神性，循旋轉樓梯登頂還能眺望鶯歌與三峽。（新北觀旅局提供）步入三鶯之心，日光由坯頂灑下使場域瞬間帶點神性，循旋轉樓梯登頂還能眺望鶯歌與三峽。（新北觀旅局提供）「三鶯之心」藝術空間旁的龍窯橋像極時光隧道，可騎自行車穿越其中，夜間光雕也很美。（新北觀旅局提供）「三鶯之心」藝術空間旁的龍窯橋像極時光隧道，可騎自行車穿越其中，夜間光雕也很美。（新北觀旅局提供）

觀旅局表示，漫步在鶯歌老街能感受濃濃的藝術氛圍，挑選中意的生活容器，鶯歌光點、鶯歌老街陶館、陶瓷老街星巴克、三鶯龍窯橋等地也都值得去探索拍照的好地方。

觀旅局補充，清明連假推薦來鶯歌走走或騎乘單車來趟綠文化小旅行，新北市立鶯歌陶瓷博物館將於4月3日至27日，舉辦甕藏春梅活動；新美館也將於4月8日至4月13日試營運，期間開放民眾入館，推薦搶先一睹風采。

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