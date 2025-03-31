台中兒童藝術節4月3日登場 多檔好戲及系列活動輪番上演

兒童節將到，台中兒童藝術節4月3日到5日推出紙風車等演出。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕兒童節將到，台中4月3日到5日推出台中兒童藝術節，邀包括紙風車劇團等演出，文化局所轄各文化中心、藝文場館及圖書館4月也推出連串精采節目，台中市立圖書館也有相關配合活動，讓台中兒童4月分精采過節。

文化局指出，邁向第22年的台中兒童藝術節，今年與大小朋友喜愛的經典卡通《BOBDOG》巴布豆聯名，現場有大型氣偶與打卡裝置，只要填問卷及參加集章活動，就有機會獲得限量巴布豆彩繪福袋和造型連帽毯。

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4月3日兒童節連假首日邀請紙風車劇團於圓滿戶外劇場帶來融合3D動畫及炫麗燈光，並加入布袋戲、戲曲武功等傳統藝術的《哪吒鬧龍宮》大型兒童劇，連假期間還有「製夢劇場」戶外匯演與9場街頭藝人演出、13場「夢的派對」親子活動及好吃好玩的「夢禮市集」。

文化局指出，港區藝術中心也在4月3、5及6日3天，在清水眷村文化園區診療所辦理「春日派對‧心靈童遊」系列活動，推出以台灣原生種穿山甲為主角的《敲敲偶門》即興藝術劇、結合音樂和互動表演的音樂故事屋，以及魔術、技藝及音樂演出等表演節目，還有馬賽克杯墊拼貼工作坊等。

葫蘆墩文化中心4月12日辦理「兒童玩最大」街藝展演，推出卡通造型氣球，難得一見的手繞鈴花式扯鈴、趣味雜耍特技等，免費欣賞；4月周末另在屯區藝文中心還有5場售票演出，包含溫馨親子故事劇、冒險音樂會、雜耍馬戲等。

纖維工藝博物館4月6日起每個週日推出「守護天使手環」DIY、「蝴蝶結手機掛繩」手作活動，帶領學員從基本的編結技法學起，編織出專屬自己的手機掛飾。

台中市立圖書館總館在4月27日舉辦「信件的地址」創意工作坊，帶領學童透過投射與想像，觀察並擬人化日常用品，創作圖像與書寫物品間的信件。

台中市立圖書館也自4月3日起推出「蛇蛇順利集點趣」，只要借閱10本書並扣50點數位閱讀存摺點數，即可兌換限量「快樂小蛇」積木；林懋陽故居「一德洋樓」，在4月3日到6日舉行音樂會，演唱兒童節應景歌曲，並歡迎親子現場點歌，享受童趣滿滿的音樂饗宴等。

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