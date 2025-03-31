新北紀錄片奬初審28部入圍作品揭曉 角逐優選獎可獲35萬拍攝基金

2025新北市紀錄片奬初審，評審針對作品表達意見，選出28部入圍作品。（新聞局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025新北市紀錄片奬今（31）日公布初選入圍名單，共收到81件投稿作品，經初審選出28部入圍，題材包含環境變遷、生態維護、自我認同、性別議題與族群關懷等內容，4月17、18及19日將比照國際競賽規格辦理公開提案會，優選影片團隊可獲得35萬元拍攝基金。

新北市政府新聞局長李利貞表示，新北市紀錄片獎今年邁向第15年，以拍攝基金提供創作者實質協助，同時舉辦監製工作坊，由專業講師傳授寶貴經驗，協助紀錄片優選團隊完成作品。今年與財團法人看見．齊柏林基金會合作，設立「齊柏林環境紀錄獎」，鼓勵更多人關注台灣環境生態。

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新聞局指出，今年有多部來自海外的跨國合製創作提案，包含新加坡、馬來西亞、緬甸等國家作品，象徵新北市紀錄片獎的影響力延伸到國際。入圍作品的參賽者中，不乏曾獲得優選影片的資深導演，也有許多剛投入紀錄片產業的新生代導演，提案會上老將、新秀將齊聚一堂，角逐今年優選團隊。

初審評審團組成多元，包括眾多國際影展重要推手的王君琦、參與國內外多項影展的李建成導演、孢子囊電影院計畫主持人陳志漢導演、曾獲金馬最佳紀錄片得主的蘇哲賢導演，以及具有廣告、商業片、紀錄片多項經驗的陳皓玫導演。

評審們說，今年提案企畫及影片題材多樣，感受到作品寬廣的視角，觸及社會大眾的心理，也關注到紀錄片發展跨越疆界的能量，看見許多更多元、具國際性的作品。

新聞局補充，公開提案會將於4月17、18、19日在新北市政府舉行，從中選出「新北市紀錄片獎」12部優選影片及「齊柏林環境紀錄獎」1部優選影片企畫案，每部各提供35萬元拍攝奬金及監製工作坊專業講師指導，最後再從13部優選作品中選出前3名及評審團特別獎，分別頒發10、8、6及3萬元奬金。

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