首屆百大文化基地串成新鮮旅遊路線 全台6大分區命題超接地氣

第一屆百大文化基地以「淡蘭新都」、「浪漫智城」、「濁水沃土」、「南國創域」、「黑潮原鄉」及「鯤洋跳島」6大區域主題，對應行政院均衡台灣「6大區域產業及生活圈」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠上任後的第一個新推重大政策「百大文化基地」，歷經數月徵件及審查，文化部今（31）日公布第1屆110個獲選名單，期盼透過文化路徑的串連，成為國內外遊客新鮮的旅遊路線。

文化部說明，今年首次辦理百大文化基地徵選，第1屆為期2年，由民間團隊自主報名，另也接受縣市、部會與委員推薦等多元管道，總計候選件數高達1,026件，經21位各文化領域類別專家學者組成評審委員會審查，初審共計205件進入決審，委員會依自主永續營運性、場域現階段對外開放程度、多元文化主題，以及考量地域衡平性等，共計選出110名。

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獲選的110個文化基地遍布全國各地，性質涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類別。考量所處地理環境、生態及文化歷史等面向，區分為6大區域主題，文化部長李遠親自命名，分別有北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」等，看見台灣的文化多樣性及旺盛生命力。

獲選基地將獲得首屆入選證明及50萬元獎勵，各基地最新資訊，也將陸續於文化部設置的「文化地圖」（https://map.culture.tw/）網站更新。

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