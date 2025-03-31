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交織東方禪意與西方底蘊 陶藝家陳正勳獲「台灣陶藝獎」卓越貢獻獎

2025/03/31 18:02

作品融合東西文化思維，以「土」為核心，創作簡潔有力、富含生命哲學。陳正勳獲「2025台灣陶藝獎」卓越貢獻獎。（鶯歌陶博館提供）作品融合東西文化思維，以「土」為核心，創作簡潔有力、富含生命哲學。陳正勳獲「2025台灣陶藝獎」卓越貢獻獎。（鶯歌陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕今年「台灣陶藝獎」得主陳正勳作品以「土」為核心，融合東西文化思維，創作簡潔有力、富含生命哲學，大器幾何造型與內斂線條蘊含寧靜的生命觀，極簡之中流露純粹穩定之美，從7位候選人脫穎而出，獲「卓越貢獻獎」肯定。

陳正勳的作品融合東西文化思維，大器幾何造型與內斂線條蘊含寧靜的生命觀，極簡之中流露純粹穩定之美。（鶯歌陶博館提供）陳正勳的作品融合東西文化思維，大器幾何造型與內斂線條蘊含寧靜的生命觀，極簡之中流露純粹穩定之美。（鶯歌陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館表示，陳正勳1957年出生於彰化，進入國立藝術專科學校專攻雕塑，畢業後西班牙馬德里陶藝學校研習現代陶藝，期間三度連續入選國際米羅素描展，1985年返國後專注於陶藝創作，以「土」作為創作媒材，獲得「第三屆中華民國現代雕塑展」大獎、「第三屆中華民國陶藝雙年展」銅牌獎、「第三屆南斯拉夫國際小型陶藝三年展」貝爾格勒獎、「第三屆葡萄牙阿貝婁國際陶藝雙年展」榮譽獎肯定。

「陳正勳美術館」從建築體到室內設計，展現藝術家的創作脈絡與精神。（鶯歌陶博館提供）「陳正勳美術館」從建築體到室內設計，展現藝術家的創作脈絡與精神。（鶯歌陶博館提供）

陳正勳與蕭麗虹、范姜明道在1995年成立「竹圍工作室」，投入創作的同時，積極與國際藝術家文化交流，培養眾多藝術領域人才；2018年他返鄉成立「陳正勳美術館」，對孕育他成長的土地致以崇高敬意，亦致力於推廣藝術教育，為陶藝領域學子提供觀摩參訪的機會。

鶯歌陶瓷博物館館長張啟文表示，陳正勳長年不斷創作，獲得多項國際大獎的表現與經歷，以及陶藝創作貢獻，獲得評審肯定，可謂實至名歸。兩年一度的「台灣陶藝獎」展覽將於11月在陶博館開展，將展出陳正勳（陳博垚）質樸純粹、內斂有度的創作，感受當代陶藝的多元淬鍊與突破。

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