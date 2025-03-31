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藝文 > 藝起享享 > 看表演

（影音）衛武營「花露露的童樂節」7/11登場 推出20檔演出及活動

2025/03/31 18:26

衛武營暑假「花露露的童樂節」推出20檔演出及活動。（記者陳文嬋攝）衛武營暑假「花露露的童樂節」推出20檔演出及活動。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心暑假親子藝文節慶「花露露的童樂節」將於7月11日登場，連3週推出20檔演出及活動，由澳洲派奇劇團《閃閃星》揭開序幕，還能和花露露一起《搶救魔幻飛船》等。

衛武營藝術總監簡文彬表示，今年除劇場表演、熱鬧市集和戶外玩樂外，全新自製花露露首部舞台劇《搶救魔幻飛船》將於最後一週壓軸登場，也首度推出《小小前台領航員》體驗劇場前台工作、「兒童後台導覽」帶領探索劇場幕後空間，以及衛武營兒童英語音樂劇營等活動，透過多元藝術體驗，在趣味中學習，留下難忘回憶。

衛武營暑假推出5場演出，首日由澳洲派奇劇團帶來《閃閃星》揭開序幕，引領觀眾享受星光之旅，幫助星星找到回家路；好聲樂集室內樂團及如果兒童劇團共同打造《小精靈的擊舞世界》，19、20日帶來戲劇結合打擊演出。

花露露也將於23日舉辦《花露露的夏日嘉年華》，邀請學童一同感受管風琴震撼魅力；26、27日由花露露帶領學童發揮想像力，一起完成《搶救魔幻飛船》任務。

還有國際知名編舞家雅絲敏・瓦迪蒙帶領英國舞團首度來台，將於8月8至10日全台獨家演出《愛麗絲書中奇幻冒險》，在旋轉舞台中放上巨大書本，引領學童展開驚奇探險。

衛武營也規劃5大創意學習活動，由學童擔任《小小前台領航員》，參與迎接觀眾、引導方向、收票體驗等任務，感受幕後工作挑戰與樂趣。

還有衛武營兒童英語音樂劇營透過戲劇、音樂及舞蹈訓練，提升學童語言能力及舞台表現力；英國伯明翰皇家芭蕾舞團首席舞者親自帶領「夏舞營」周子超芭蕾課程戶外呈現。

衛武營也推出6大戶外玩樂與3種周邊活動，包括每年秒殺的花露露迷你足球、迷你拔河，花露露唱跳會連2天熱力開跳；還有花露露親子電影院連2週六日於榕樹廣場東南側平台，播放親子共學主題電影。

另有2場兒童設計周邊活動，包括「兒童導覽：劇場小小黑衣人」可以前進劇場後台，以及專為慢飛天使及照顧者，打造「友善學習工作坊」。

此外，7月12至27日於榕樹廣場南側平台，連3週六日推出「黃昏市集限定場」，邀請多種美食和創意商家設攤，並規劃「小老闆市集」，由兒童自己當老闆體驗角色不平凡。

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