台灣祭牽起台日音緣 屏東美景將登上日本大阪萬博會

日本觀光促進民間協會的台日觀光交流親善大使中川紅葉帶領觀眾一覽恆春半島美景。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東舉辦台灣祭邁入第5年，意外牽起一段台日音緣；熱愛音樂的日本觀光促進民間協會會長中川哲也，連續兩年來台參加台灣祭，今年主動與屏東縣政府接洽，他為墾丁拍攝的美景影片將在日本萬國博覽會播出，同時免費在大阪街頭廣告電視牆播放屏東觀光影片，讓更多人看見屏東的美。

「如果國人於大阪萬博會舉辦期間前往日本大阪，在街頭看到屏東影片，不要訝異，這是真的！」屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，中川哲也會長的熱情令縣府驚喜萬分；日本大阪萬博會4月13日起開幕，預計吸引數以百萬國際遊客，屏東能在這樣國際盛會中曝光十分難得。

請繼續往下閱讀...

深受樂迷歡迎的台灣祭。（屏東縣政府提供）

恆春半島是台灣獨立音樂聖地，屏縣府從2021年在墾丁大灣遊憩區舉辦台灣祭，近兩年都突破百萬人次，已成為屏東音樂品牌。

台灣祭去年與日本神戶Coming Kobe音樂祭締結姊妹活動，神戶Coming Kobe音樂祭在311地震後發起，透過音樂撫慰人心及協助災民重建，去年日方以索尼音樂娛樂有限公司旗下藝人SABOTEN（火影忍者片尾曲演唱者）來台灣祭演出，台灣祭南方大唱冠軍隊則前往日本登台。

中川哲也是Tokyo Honey Trap樂團的吉他手，連續兩年隨樂團來到台灣祭演出，今年適逢大阪辦理萬國博覽會，他身為日本觀光促進民間協會會長，和地方觀光局共同企畫「訪日外國人觀光親善計畫」，在大阪觀光局的協助下推廣2025年日本萬國博覽會（大阪．關西世博會），看中台灣祭的超高人氣，主動找上主辦單位合作，讓縣府嚇一跳。

傳播處指出，中川會長選擇以墾丁為主題拍攝一支觀光影片，由日本觀光促進民間協會的台日觀光交流親善大使中川紅葉擔任女主角，龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、西門、南灣等景色都隨著女主角身影在片中出現。

這支影片預計在大阪萬博會9月閉幕時在場館播出，台灣祭時將搶先在台曝光，大阪萬博會舉辦期間，中川會長還安排一系列屏東觀光影片在大阪街頭播出，包括知名的心齋橋、大阪車站附近商店街大型廣告電視牆、30台落地廣告機，還有大型廣告車在萬博會舉辦期間繞行市區場館週邊路線。

台灣祭牽起台日美好音緣。屏東美景將登上日本大阪萬博會及街頭。（屏東縣政府提供）

屏縣府也將在台灣祭活動期間及屏東市區電視牆，播映中川會長拍攝的大阪觀光影片，促進台日觀光合作；以超人氣動畫《銀魂》片尾曲及片頭曲成名的日本搖滾樂團DOES，今年首度來台演出，中川哲也將以「學長」身份帶他們體驗台灣祭。今年台灣祭將於4月3日至5日在墾丁大灣舉行。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法