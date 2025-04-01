淡古4/3起全年開放寵物入館 加碼推「寵物浴衣」體驗

新北市立淡水古蹟博物館宣布自4月3日起擴大寵物友善政策，全年開放寵物入館，不論平日或假日，飼主皆可帶著愛寵漫遊古蹟，享受更多出遊時光。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館宣布自4月3日起擴大寵物友善政策，全年開放寵物入館，不論平日或假日，飼主皆可帶著愛寵漫遊古蹟，享受更多出遊時光。此外，也加碼在淡水街長多田榮吉故居推出「寵物浴衣」體驗活動，即日起至4月30日全齡特價100元，不限時間、地點，打造飼主與毛小孩回憶。

新北市立淡水古蹟博物館宣布自4月3日起擴大寵物友善政策，全年開放寵物入館，不論平日或假日，飼主皆可帶著愛寵漫遊古蹟，享受更多出遊時光。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治表示，館方於今年春節期間首次試辦寵物入館，獲得遊客熱烈迴響，因此決定將原本每月兩天的寵物入館日，擴大為全年開放，但仍需遵守「寵物不落地，室內不進入」的原則。飼主可使用背袋、背巾或推車攜帶寵物，於古蹟的戶外空間參觀，維護場域清潔與參觀品質。

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蔡美治說，除了推出寵物相關優惠，4月4日兒童節當日，積木共和國將於下午3點至4點舉辦「身聲劇場——無所不擊」互動表演，適合親子共同參與。此外，淡水紅毛城文化商品店推出的「多功能碗」半價優惠仍在進行中。

另外，清明連假期間，淡水古蹟開放時間從早上9點30分至下午6點，門票80元可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮台，不過，若屬新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等皆免費。更多活動詳情，請至官方網站（https://www.tshs.ntpc.gov.tw/）或社群平台（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）查詢。

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