推苗栗火旁龍列入無形文化資產 恩主公「聖杯」應允

苗栗市長余文忠（左4）與苗栗玉清宮董事長魏俊傑（左3）等人向關聖帝君稟告。（苗栗市公所提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火旁龍是早年苗栗客庄傳統年節民俗活動，經苗栗市公所於1989年起官辦復振，如今成為全台四大元宵節慶活動之一。市公所與苗栗玉清宮合作，推動爭取納入無形文化資產，予以保存延續，今（1）日上午到玉清宮請示關聖帝君，獲「聖杯」應允；玉清宮董事長魏俊傑表示，樂觀其成，將積極配合公所，力拼順利通過無形文化資產認證，苗栗火旁龍文化傳揚下去。

玉清宮董事長魏俊傑擲筊，獲恩主公「聖杯」應允。（苗栗市公所提供）

市長余文忠表示，公所官辦苗栗火旁龍一年比一年精采，今年也獲馬來西亞、日本及美聯社等國際媒體報導，盼透過無形文化資產認證，強化對活動傳統性、地域性與代表性的肯認，亦有助於未來爭取文化部補助、推動文化觀光、及後續保存維護計畫之執行。

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因依據《文化資產保存法》，地方政府得提報具文化意義之民俗活動為無形文化資產，而玉清宮長年主辦及協辦火旁龍等相關活動，對於傳統儀式、流程、文物保存與文化傳承具有實質貢獻與重要地位，因此市公所與玉清宮合作，由玉清宮作為申請主體，並由公所協助相關資料整理及行政程序，共同推動「苗栗火旁龍」登錄為苗栗縣無形文化資產。

苗栗市公所與苗栗玉清宮合作，推動爭取苗栗火旁龍納入無形文化資產。（苗栗市公所提供）

火旁龍是源於早年苗栗客庄地區年節舞龍所演變而來，1950、1960年代盛極一時，龍隊遊走庄頭拜年恭賀，商家包龍以鞭炮炸龍，鞭炮炸得越多，來年就會更旺，因此逐漸形成苗栗客家地區每年最熱鬧、也最獨特的活動，但隨都市化發展、社會環境變遷而消逝。

苗栗市公所於1989年起官辦火旁龍活動，並陸續建構起糊龍、牽龍、點睛、迎龍、跈龍、火旁龍、化龍等形式，讓火旁龍從早期的地方民俗活動，成為「客庄十二節慶」，近年來更吸引了全國民眾的目光，以「中火旁龍」與「北天燈、南蜂炮、東寒單」齊名為全台四大元宵節慶。

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