自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文化幣又有驚喜 國片回饋方案加倍送 這樣做100變200

2025/04/01 15:37

文化幣國片回饋方案推限期加倍送，消費滿350點就送200點。（文化部提供）文化幣國片回饋方案推限期加倍送，消費滿350點就送200點。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為迎接即將到來的連假、各項大考後的放鬆，以及國片密集上映期，文化部今（1）日宣布，原來文化幣「結伴看國片」消費滿350點「回饋100點」方案，將推出「加倍回饋」，即消費滿350點就「回饋200點」，適用期限為4月2日起至暑假過後的9月中。

文化部長李遠表示，4月起多部精彩國片接力上映，無論是青春愛情、驚悚懸疑，或是動作冒險，都很適合青年朋友「揪伴」到電影院一起感受。比如校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》、改編自暢銷作家「晴菜」同名小說的校園愛情片《夏日最後的祕密》、改編自建中樂旗聯隊故事的勵志校園片《進行曲》等；還有以「器官買賣」為題的《器子》、時代刑偵片《搜查瑠公圳》、恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》，都是驚悚懸疑的好片。

最特別的是耗時8年拍攝的紀錄片《跳進部落的孩子》，以布拉瑞揚舞團創辦者的成長故事為軸，描繪布拉瑞揚回到家鄉與部落舞者共同創作的感人故事；以「擊劍」運動為背景的《刺心切骨》，則是描述一段愛恨交織的兄弟之情，都是深度探索生命的動人故事。

文化部表示，希望藉由「結伴看國片」加碼升級，鼓勵青年朋友利用假期或大考後一起走進電影院，看看以往或許不曾接觸的國片，也一起用行動支持台灣的好電影。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應