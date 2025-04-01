文化幣又有驚喜 國片回饋方案加倍送 這樣做100變200

文化幣國片回饋方案推限期加倍送，消費滿350點就送200點。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為迎接即將到來的連假、各項大考後的放鬆，以及國片密集上映期，文化部今（1）日宣布，原來文化幣「結伴看國片」消費滿350點「回饋100點」方案，將推出「加倍回饋」，即消費滿350點就「回饋200點」，適用期限為4月2日起至暑假過後的9月中。

文化部長李遠表示，4月起多部精彩國片接力上映，無論是青春愛情、驚悚懸疑，或是動作冒險，都很適合青年朋友「揪伴」到電影院一起感受。比如校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》、改編自暢銷作家「晴菜」同名小說的校園愛情片《夏日最後的祕密》、改編自建中樂旗聯隊故事的勵志校園片《進行曲》等；還有以「器官買賣」為題的《器子》、時代刑偵片《搜查瑠公圳》、恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》，都是驚悚懸疑的好片。

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最特別的是耗時8年拍攝的紀錄片《跳進部落的孩子》，以布拉瑞揚舞團創辦者的成長故事為軸，描繪布拉瑞揚回到家鄉與部落舞者共同創作的感人故事；以「擊劍」運動為背景的《刺心切骨》，則是描述一段愛恨交織的兄弟之情，都是深度探索生命的動人故事。

文化部表示，希望藉由「結伴看國片」加碼升級，鼓勵青年朋友利用假期或大考後一起走進電影院，看看以往或許不曾接觸的國片，也一起用行動支持台灣的好電影。

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