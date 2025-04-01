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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

春假出遊來去淡水玩 將捷金鬱金香推出多重美食限定優惠

2025/04/01 16:33

春假遊淡水，將捷金鬱金香酒店特別推出一系列活動迎賓。（將捷金鬱金香酒店提供）春假遊淡水，將捷金鬱金香酒店特別推出一系列活動迎賓。（將捷金鬱金香酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春假是出遊踏青的好時機，來淡水可逛老街、漫步淡水河畔、搭渡輪、看夕陽……位於淡水河畔的將捷金鬱金香酒店，特別推出一系列豐富有趣的活動與美食體驗，適合攜家帶眷遊客嘗美食、歇美宿。

凡12歲以下孩童消費瓶裝果汁1瓶，即可獲贈手工焦糖烤布蕾1份。（將捷金鬱金香酒店提供）凡12歲以下孩童消費瓶裝果汁1瓶，即可獲贈手工焦糖烤布蕾1份。（將捷金鬱金香酒店提供）

首先是「望高樓」推出的專屬兒童月甜蜜驚喜：4月1至30日，凡12歲以下孩童消費瓶裝果汁1瓶，即可獲贈手工焦糖烤布蕾1份（數量有限，送完為止），可和孩子一起共享幸福滋味，留下溫馨回憶。「河畔餐廳」則推出「童趣將捷，彈無虛發」活動，即日起至4月30日，於LF河畔餐廳單筆消費滿額，並於酒店臉書指定貼文留言，即可挑戰「手打彈珠遊戲」1次，積分兌換豐富獎項，還有機會獲得「河畔餐廳買一送一券」。額外消費滿額，即贈「藤椒燒蛋兌換券」，消費越多，獎勵越多。

將捷金鬱金香酒店推出多款春季限定調飲。（將捷金鬱金香酒店提供）將捷金鬱金香酒店推出多款春季限定調飲。（將捷金鬱金香酒店提供）

至於專屬大人的驚喜優惠，有「滬尾之星」推出的琴酒調香體驗：即日起至5月31日，於每週一至週四下午3至4點，推出琴酒香氛蠟燭創作體驗。活動費用包含調製專屬香氛蠟燭、兩杯調飲及精緻甜點，每日限量4組（需提前一天報名），讓微醺香氣點亮春日生活；還有春季限定調飲：欣賞美景的同時享用特調飲品，包括「春雨」、「淡水映像」和「柚見春天」，每杯皆融合春天的氛圍與淡水的特色風味。即日起至5月31日，凡點購「柚見春天」，即可享同品項飲品第2杯半價優惠。還有房客專屬優惠：「房客呼塔啦」活動期間於每週一、週二晚上6點至9點半，消費350元以上的調酒即可享第2杯6折，活動至2025年12月30日止。

即日起至2025年底，將捷金鬱金香酒店推出「低碳樂旅行」專案。（將捷金鬱金香酒店提供）即日起至2025年底，將捷金鬱金香酒店推出「低碳樂旅行」專案。（將捷金鬱金香酒店提供）

此外，即日起至2025年底，致力於環境生態保育的將捷金鬱金香酒店推出「低碳樂旅行」專案，週一至週四雙人入住，除房價優惠，還贈送專人專車「淡水小旅行」限定行程，由專車導覽季節精選路線，帶領體驗淡水的今來古往，如淡水天元宮或三生步道，賞花賞景並探訪緣道觀音廟、珊瑚貝殼廟、綠石槽等熱門拍照打卡地點，輕鬆暢遊無需煩惱交通問題，完整體驗淡水之美（景點與路線依現場狀況安排）。

入住「低碳樂旅行」專案旅客可免費獲得齊柏林空間入場兌換券2張，參觀全新展覽「共森」。（看見．齊柏林基金會提供）入住「低碳樂旅行」專案旅客可免費獲得齊柏林空間入場兌換券2張，參觀全新展覽「共森」。（看見．齊柏林基金會提供）

值得一提的是，入住「低碳樂旅行」專案旅客，可免費獲得齊柏林空間的入場兌換券2張。今年3月21日起，齊柏林空間推出全新展覽「共森」，本次展覽以「群森之源」、「森林之境」及「森野之續」為題，直視當代森林議題與困境，回顧台灣林業轉型的足跡，以及人與自然共存的日常。策展團隊在展場中依不同海拔林相，結合香氛創造多重感官體驗，更將台灣樹種轉化為小森靈，開發MBTI人格心理測驗，結合270度環繞投影沉浸式劇場，觀眾可透過特殊手電筒找出藏於光影之中的森林精靈，在認識自己的同時，也深入了解台灣森林的豐富樣貌，更體會到環境保育的重要。更多相關訊息詳詢將捷金鬱金香酒店官網。

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