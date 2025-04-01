大龍峒「保生文化祭」4月2日熱鬧登場 重溫台灣舊時廟會歡慶氣氛

「放火獅」是台北市大龍峒保安宮「保生文化祭」的重頭戲。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北宗教盛事保生文化祭將於明天4月2日登場，也是台北市最負盛名的大龍峒保安宮保生大帝聖誕。此次活動最大的亮點除了邀集台灣各地重要及頗具特色的民俗藝陣出陣演出，並有開鑼、家姓戲、三獻禮及結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術、象徵辟邪除疫的「放火獅」，期盼透過藝陣匯演與創新，讓更多民眾認識傳統民俗文化的多元豐富。

民政局指出，台北保安宮自1994年開始舉辦保生文化祭，交通部觀光局2020年已將保生文化祭列為國際級觀光活動，並於2021年登錄為北市無形文化資產，保安宮今年邀來台南東方天山鼓舞、台南武館宋江陣、台中妙璇舞蹈團與新北台灣培德龍獅團、台灣戲曲學院等台灣各地表演團體，讓原本宗教性質較為濃厚的陣頭融入更多藝術特色。

請繼續往下閱讀...

保安宮廖董事長表示，保安宮於1994年開始舉辦保生文化祭，並期待呈現和以往不同的廟會新文化。為發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神，也鼓勵我國從事基層醫療工作之醫師，以及對醫學教育、學術研究或有重大貢獻之醫療團體或機構，特舉辦「財團法人保安宮第8屆保生醫療奉獻獎」，公開表揚獲獎醫師或機構，設有「醫療奉獻個人獎」及「醫療奉獻團體獎」，頒發獎牌及獎金100萬元，以彰顯其奉獻事蹟，自即日起至4月15日止受理報名。

「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演是保生文化祭重要的活動內容，保安宮致力於把觀眾找回到廟埕，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月2日至4月25日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登臺演出，包括歌仔戲人間國寶廖瓊枝老師領導的薪傳歌仔戲劇團，來自歌仔戲原鄉的蘭陽歌劇團，從野台民戲崛起的秀琴歌劇團及漢陽北管劇團等登台演出。

民政局表示，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術美學元素，讓廟會活動產生全新風貌，除了施放火獅、家姓戲演出，也有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動，活動辦理自4月2日至6月15日，歡迎民眾前往大龍峒保安宮逗熱鬧。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法