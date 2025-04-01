自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

就職南美館長 龔卓軍：實現台南連結國際藝術使命

2025/04/01 18:38

就職南美館長 龔卓軍：實現台南連結國際藝術使命南美館董事長游文玫（左）頒發聘書予龔卓軍（右）。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館第5任新館長龔卓軍，今（1日）正式到職，南美館董事長游文玫親自頒發聘書。龔卓軍致詞強調，從在地城市紋理出發，努力實現讓台南連結國際藝術的使命。

就職南美館長 龔卓軍：實現台南連結國際藝術使命台南市美術館第5任館長龔卓軍今日就職。（南美館提供）

龔卓軍原任台南藝術大學藝術創作理論研究所專任教授，本身亦是藝術創作者及知名策展人，《藝術觀點ACT》季刊召集人，長期關注身體哲學、美學、民間藝術，以及當代藝術策展與評論的相關議題，著有《交陪美學論：當代藝術面向近未來神祇》等多本著作。

龔卓軍表示，將與館員一起為全新局面的南美館努力，從美術館出發，向外散播藝術種子，與台南藝文城市共生共榮，同時持續朝建構台灣美術史努力，培養與城市共生的當代藝術視野，從在地城市紋理出發，實現讓台南連結國際藝術的願景與使命。

就職南美館長 龔卓軍：實現台南連結國際藝術使命南美館今舉辦新館長龔卓軍就任歡迎儀式，貴賓好友到場祝賀，並與所有館員合影留念。（南美館提供）

今日歡迎儀式，南美館董事長游文玫及多位歷屆董監事皆出席與會外，前南市文化局局長謝仕淵、現任代理局長林韋旭，還有台南藝術大學校長邱上嘉也到場祝賀。

南美館表示，龔卓軍於2018年以「近未來的交陪」獲第16屆台新藝術獎年度大獎；2021年主編《獵人帶路：曾文溪溯源影像誌》獲得第45屆金鼎獎非文學圖書獎；擔任總策展人的「2022 Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」，更獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2023 金獎標章。南美館去年呼應「臺南400」，與文化局合作推出「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，策展人即是龔卓軍。

南美館表示，龔卓軍館長饒富哲學、文學、美學等多方面藝術專業

豐富歷練，定能為南美館展開新局、再創高峰。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應