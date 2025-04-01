就職南美館長 龔卓軍：實現台南連結國際藝術使命

南美館董事長游文玫（左）頒發聘書予龔卓軍（右）。（南美館提供）



〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館第5任新館長龔卓軍，今（1日）正式到職，南美館董事長游文玫親自頒發聘書。龔卓軍致詞強調，從在地城市紋理出發，努力實現讓台南連結國際藝術的使命。

台南市美術館第5任館長龔卓軍今日就職。（南美館提供）



龔卓軍原任台南藝術大學藝術創作理論研究所專任教授，本身亦是藝術創作者及知名策展人，《藝術觀點ACT》季刊召集人，長期關注身體哲學、美學、民間藝術，以及當代藝術策展與評論的相關議題，著有《交陪美學論：當代藝術面向近未來神祇》等多本著作。

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龔卓軍表示，將與館員一起為全新局面的南美館努力，從美術館出發，向外散播藝術種子，與台南藝文城市共生共榮，同時持續朝建構台灣美術史努力，培養與城市共生的當代藝術視野，從在地城市紋理出發，實現讓台南連結國際藝術的願景與使命。

南美館今舉辦新館長龔卓軍就任歡迎儀式，貴賓好友到場祝賀，並與所有館員合影留念。（南美館提供）



今日歡迎儀式，南美館董事長游文玫及多位歷屆董監事皆出席與會外，前南市文化局局長謝仕淵、現任代理局長林韋旭，還有台南藝術大學校長邱上嘉也到場祝賀。

南美館表示，龔卓軍於2018年以「近未來的交陪」獲第16屆台新藝術獎年度大獎；2021年主編《獵人帶路：曾文溪溯源影像誌》獲得第45屆金鼎獎非文學圖書獎；擔任總策展人的「2022 Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」，更獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2023 金獎標章。南美館去年呼應「臺南400」，與文化局合作推出「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，策展人即是龔卓軍。

南美館表示，龔卓軍館長饒富哲學、文學、美學等多方面藝術專業

豐富歷練，定能為南美館展開新局、再創高峰。

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