終戰80週年 國台交也80週年 第14任團長上任 文化部長5點觀察

國立台灣交響樂團新任團長歐陽慧剛。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部所屬國立台灣交響樂團新任團長由實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任，今（1）日與代理團長林麗如辦理交接，由文化部政務次長李靜慧監交。李靜慧表示，台灣歷史最悠久的國台交，適逢80週年的重要里程碑，將承擔更大的文化使命；歐陽慧剛則表示，未來將進一步強化演奏藝術、推動音樂美學創新、深化教育扎根，並持續拓展國際能見度。

因赴立院備詢而無法親自監交的文化部長李遠，提早在臉書以「我們每個人都正在為大時代寫歷史——終戰80週年，國台交（NTSO）也80週年」為題，談到他對國台交80週年與第14任團長歐陽慧剛的觀察與期許。

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其一是「發生在國台交的故事，就是台灣在終戰後這80年的故事」。當年跟著陳儀政府來到台灣的少將蔡繼琨，在國共內戰的混亂中，決定在台灣成立隸屬於警備總司令部的交響樂樂團，就是現在的NTSO。「從大歷史中，我們看到的政治是不斷對立，而藝術，則是可以對話的。」

李遠在臉書分享國台交前團長劉玄詠照片，是他擔任奧地利大使後參加奧地利第一大省「史太爾馬克邦之春」的活動。（翻攝自李遠臉書）

其二是「音樂大使」， NTSO前任團長劉玄詠在3個月前奉派任駐奧地利大使，成為台灣首位「音樂大使」；李遠表示，劉玄詠最近受邀去參加奧地利第一大省史太爾馬克邦「史太爾馬克邦之春」的活動，臨時受邀上台指揮，吸引奧地利國家電視台O R F也做了一段訪問；劉玄詠還策劃今年9月在維也納愛樂廳會舉辦一系列以台灣為主題的音樂會；配合故宮今年9月底到布拉格的展覽，文化部也正籌備著「歐洲台灣文化年」。

其三是「每個人的小故事，都是大時代的故事」，李遠表示，歐陽慧剛有一個非常特別的身世，是白色恐怖受難者歐陽劍華和張常美之子，這對患難夫妻從監獄出來後，找工作到處碰壁，歐陽劍華開始以書法為生，為許多商店寫招牌。但夫妻倆不僅没有因此喪志，還栽培了4個孩子分別投入音樂、舞蹈、學術研究等專業領域，歐陽慧剛便是在這樣大時代悲劇下的家庭中長大。

其四是「 一個被世人遺忘的名字，他身後的家人，或是家族」，李遠在搜尋「歐陽劍華」故事時，在白色恐怖受難者名單中赫然看到「歐陽宮斗」，小時候常聽到大人們說：「在亂葬崗上插了一塊小小的紅磚，上面寫著：歐陽宮斗等七人之墓」，因為李遠的二舅黃梅正是7人之1，被刑求1年後槍決，時年23歲，「我曾經在黑夜中盯著著二舅的名字，放聲痛哭很久，謝謝他在死亡威脅下的生命最後關頭，忍住皮肉之痛，沒有出賣家人。」

最後是，「沒有真相就沒有和解，我們在殘酷的真相中要學會悲憫、謙卑。我始終相信唯有藝術可以淨化、撫慰人心，唯有文化可以團結彼此，聽到彼此的悲傷，繼續攜手向前。」李遠說，「請記住，我們每個人都正在為大時代寫歷史。」

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