台灣文學迴盪在巴黎學界 法國東語學院今辦國際研討會

台灣文學迴盪在巴黎學界，法國國立東方語言與文化學院，今（1）日以「台灣文學作品與多元藝術媒介跨界合作的現象」為主題，召開國際研討會。（劉展岳提供）

〔記者林曉雲／台北─巴黎報導〕台灣文學迴盪在巴黎學界，法國國立東方語言與文化學院，今（1）日以「台灣文學作品與多元藝術媒介跨界合作的現象」為主題，召開國際研討會。東語台灣學研究負責人劉展岳說明，來自各學科領域的參與，擴大對於台灣研究的交流，包括基本論文的發表，也以表演形式及工作坊形式呈現，匯集來自不同國家以「台灣」為研究主題的學者，更深入了解台灣文學和台灣。

近日把金光布袋戲帶給法國的大學生之後，劉展岳再將台灣文學以跨界和新媒材角度，帶給法國等國學者、學生及民眾。

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研討會主要由法國東語學院台灣學研究和國立台灣師範大學國際台灣學研究主辦，台灣大學、清華大學、政治大學、中興大學、成功大學、韓國外語大學、日本中央大學、西班牙巴薩隆納自治大學、羅馬第三大學、義大利Genova 大學等校學者參與。

劉展岳說明，外國讀者對於「何謂台灣文學？」以及「台灣文學特殊性」的認識與了解，逐年有開始擴大且加深的趨勢，「台灣文學」的發展與創作同樣也是台灣及台灣文化所發展出來「知識體系」的一部分，台灣政府及相關學術與文化機構持續透過文學外譯政策和作家交流活動，來推動台灣文學作品與外國文學網絡的連結，越來越多台灣作家的創作，透過各種語言的翻譯，建構起與不同文化和其他國家「跨文化對話」的橋梁。

劉展岳說明，透過文學作品的翻譯，以及相關輸出政策配套措施，創造了台灣與其他國家「對話」、「分享」及「交流」，近年來，文學研究相關領域的學者在法國不定期舉辦以「台灣文學」為題的學術與文化活動，從翻譯成果、作家生平、文學史及文學分析等為切入點，產出不少研究成果與效益。

東語舉辦「台灣文學新體現：轉譯、轉藝、轉繹跨領域國際研討會」，為避免重複已經探討過的議題與模式，也盼能擴大思考台灣文學發展的新視角，因此探討台灣文學新媒介的可能性與場域、如何在外國創造「台灣文學作品」多元的傳播空間與能見度、如何增加台灣文學的「跨媒體性效益與傳播網絡」等

此外，研討會也就「如何引發當代人想要認識與閱讀文學作品的動機，進而和文學建立具常態性互動的關係」集思廣益，從「轉化」概念延伸至「轉譯」和「轉藝」。劉展岳表示，台灣文學作品轉變成藝術作品行之多年，研討會聚焦於「跨文化」創作過程等，涵蓋台灣內部不同族群間、不同領域間、不同藝術媒介間及不同台灣語言間的互動思考，而非單指與他國文化或團體的交流，相當豐富精采。

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