傳揚客家傳統藝術 戲曲結合兒童劇4/1苗栗起跑

劇團演員與學童互動。（客委會提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會為傳揚客家傳統藝術，於今年度推出20場客家戲曲扎根校園推廣活動，今（1）日在苗栗縣頭屋國小正式起跑，透過戲曲解說欣賞、體驗互動及有獎徵答等活動內容，讓學童近距離接觸客家戲曲，進而達到傳揚客家戲曲文化精神之目的，後續亦將於全國北、中、南、東19所國中、小學舉辦。

《布驚．不驚》演出。（客委會提供）

客委會自2023年起，與「榮興客家採茶劇團」攜手合作，把客家戲曲帶入校園推廣，透過近距離講演互動，讓學子認識生、旦、淨、丑不同人物演出的風格分類與採茶大戲特有的「平板」表演形式，廣獲各校師生好評。

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苗栗縣頭屋國小學童開心欣賞演出。（客委會提供）

今年客委會再以「113年客家戲曲劇本創作徵選」佳作作品－《布驚．不驚》編演為適合校園推廣之兒童劇，由榮興客家採茶劇團擔綱演出，引導學童在潛移默化中認識客家文化、歷史、先人智慧和客家戲曲藝術，同時也培養守護森林、尊重大自然生生不息的永續觀念。

此次客家戲曲扎根校園活動歷時3個月，為兼顧客家在都會地區的能見度，客委會規劃於基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等都會地區或客語通行語執行成效績優地區之20所國民中、小學進行，預計吸引超過7200名師生參與。

榮興客家採茶劇團是苗栗縣「無形文化資產」傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，每位團員均受過10年以上的專業戲曲訓練，劇團自2014至2024年入圍「傳藝金曲獎」44個獎項，並榮獲12座獎座。《布驚．不驚》則由「2020傳藝金曲獎－最佳個人表演新秀獎」的蘇國慶，率領胡毓昇、吳代真等平均26歲的年輕演員共同演出，相信將獲得校園學子的共鳴與喜愛。

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