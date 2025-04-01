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日本佐渡若林藝術舞團訪台 演繹台灣糖業發展史與台日百年情誼

2025/04/01 19:07

日本佐渡若林藝術舞團今訪台演出，總統府資政謝長廷大力推薦。（記者陳文嬋攝）日本佐渡若林藝術舞團今訪台演出，總統府資政謝長廷大力推薦。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市與日本新潟縣佐渡市因製糖產業歷史連結締交友好城市，日本「若林藝術舞團」今攜手文府及龍華國小學生，一同以舞蹈演繹尋根故事，詮釋台灣糖業發展史與台日百年情誼。

日本佐渡若林藝術舞團訪台尋根文化親善公演《跨海舞情2025～糖廠的故事》今於大東文化藝術中心登場，團長為台灣旅日知名舞蹈家若林素子（本名張素真），長期致力於台灣與佐渡青年文化交流，演出山本悌二郎對台灣製糖產業貢獻，並以舞蹈連結台日情感，進行跨國文化交流。

總統府資政謝長廷大力推薦，肯定公演是台日合作善的循環。（記者陳文嬋攝）總統府資政謝長廷大力推薦，肯定公演是台日合作善的循環。（記者陳文嬋攝）

總統府資政謝長廷致詞表示，曾於駐日代表期間出席舞團紀念公演，對於舞團長年推動台日文化交流的貢獻表達高度肯定，這齣《糖廠的故事》演出背後有非常深厚文化底蘊與情感，這是多方共同完成作品，相信台日未來會有更多、更持續善的循環。

高雄市文化局長王文翠指出，高雄市與日本新潟縣佐渡市於2022年簽署「友好交流協定」締結為友好城市，持續拓展交流領域，這次公演不僅展現高雄在地歷史與文化，同時邀請高雄兩所國小一同參與演出，見證台日百年來情感連結，期盼進一步促進雙城友誼與合作。

文化局長王文翠肯定公演見證台日百年情感連結，期盼進一步促進雙城友誼與合作。（記者陳文嬋攝）文化局長王文翠肯定公演見證台日百年情感連結，期盼進一步促進雙城友誼與合作。（記者陳文嬋攝）

演出上半場《糖廠的故事》透過「跨越百年時光」、「佐渡」、「不屈」、「1927D.K」、「未來之願」等五大篇章，呈現台灣製糖產業與日本歷史連結，帶領觀眾穿越時光，感受動人故事；下半場《台日友好舞蹈節》融合台日文化特色，以跨領域舞蹈演出，展現兩國傳統與現代舞蹈精華，台日交流激盪藝術火花。

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