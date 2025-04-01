走進現代藝術雅居 臺北嘉佩樂酒店今（1）日開幕

臺北嘉佩樂酒店今（1）日開幕，圖為入住遊客專享的嘉佩樂客廳。（臺北嘉佩樂酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕沿著台北市優美的林蔭大道敦化北路行，來到139號，就抵達臺北嘉佩樂酒店，這是嘉佩樂酒店集團在台北首度亮相，今（1）日起正式敞開大門迎賓，標榜為旅人開啟奢華旅行新高度的時尚現代雅居。

臺北嘉佩樂酒店是嘉佩樂酒店及度假村打造的第8家酒店，內部細緻高雅，宛如現代藝術雅居。（記者周幸叡攝）

「鵲羽軒」大廳酒吧以法國藝術家Elsa Jeandedieu創作的台灣藍鵲壁畫為背景，將法式下午茶融入富有本地文化特色的藝術空間。（記者周幸叡攝）

臺北嘉佩樂酒店是嘉佩樂酒店及度假村打造的第8家酒店，與屢獲殊榮的新加坡嘉佩樂酒店、雪梨嘉佩樂酒店、上海建業里嘉佩樂酒店、海南土福灣嘉佩樂度假酒店、河內嘉佩樂酒店、峇里島烏布嘉佩樂度假村、以及目前位居「全球50最佳酒店」榜首的曼谷嘉佩樂酒店，共同構成嘉佩樂的璀璨版圖。台北嘉佩樂酒店建築由操刀東京六本木知名地標的日本地產開發商「森大廈」擔任規畫設計總顧問，室內空間則由著名室內設計師André Fu，匠心呈現「當代藝術雅居」設計理念，將訂製奢華與文化傳承巧妙融合，既展現台北多元的城市風貌，也帶給旅人高雅溫馨的奢華感。

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璀璨客房擁有私人戲水池及露台（記者周幸叡攝）

壯觀的陶土紅瓦天花板下，「榕居」以現代手法演繹傳統粵菜精髓。（記者周幸叡攝）

酒店擁有86間典雅客房和套房，包括8間套房及78間客房，其中6間匠心打造的璀璨客房擁有私人戲水池及露台，在活力的城市中心巧妙呈現出一方靜謐天地。酒店不可或缺的美食饗宴，台北嘉佩樂以5間餐飲空間呈現：位於酒店1樓的「焰28」傳承經典火烤工藝的西式美味；雅致「鵲羽軒」大廳酒吧以法國藝術家Elsa Jeandedieu創作的台灣藍鵲壁畫為背景，將法式下午茶融入富有本地文化特色的藝術空間；經典法式甜點工藝與台北季節食材，在「Atelier Plume」點心坊交織美味；壯觀的陶土紅瓦天花板下，「榕居」以現代手法演繹傳統粵菜精髓；融合傳統日式旅館的設計美學，坐落於酒店2樓的「Mizue」提供日式無菜單料理。

嘉佩樂水療與健身中心。（臺北嘉佩樂酒店提供）

14樓的戶外泳池將台北繁華都市的天際線盡收眼底。（記者周幸叡攝）

此外，設於飯店14樓的戶外泳池，將台北繁華都市的天際線盡收眼底；靜謐奢雅的水療中心，結合傳統手法呈現月相護理療程；4個多功能活動空間：宴客廳、創意室、雅廊及2間溫馨的會議空間，讓這個「當代藝術雅居」的硬體功能更加齊備。

今日開幕的臺北嘉佩樂酒店，特有的「文旅嘉選」，提供旅客一系列精心策畫的獨家體驗，圖為酒店外觀。（臺北嘉佩樂酒店提供）

不讓硬體設施專美，臺北嘉佩樂酒店也致力於為遊客提供專屬服務，打造沉浸式文化體驗：其一是屬入住遊客專享的嘉佩樂客廳，由酒店的文化詮釋者「嘉佩樂文旅官」為賓客量身訂製活動內容，滿足不同的個性化探索體驗和文化探索好奇心；還有「文旅嘉選」，以一系列精心策畫的獨家體驗，帶領賓客深入瞭解台北的傑出工匠、美食大師和歷史地標，探索這座迷人城市背後的故事。臺北嘉佩樂酒店即日起開放預訂4月1日起的住房及餐飲體驗，更多內容詳詢臺北嘉佩樂酒店官網。

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