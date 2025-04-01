111件攝影作品映現台灣特殊風景 北美館「時代劇場」展再現沈昭良《台灣綜藝團》

沈昭良《台灣綜藝團》系列作品，透過黑白攝影與彩色影像等約111件作品呈現台灣特殊的文化地景。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「時代劇場：當代影像的複數演繹」展覽，由館內策展人余思穎策劃，展出來自共17位當代紀實影像藝術家作品，透過三大子題「隱形的主角」、「轉變與重生」以及「視覺風景」，探討創作者、照相機功能、攝影與時間、影像生產之間的關係，包含台灣藝術家張乾琦、周慶輝、全明遠、何經泰、謝三泰、劉振祥、羅晟文、沈昭良、日本石內都、森山大道、杉本博司、西野壯平、韓國盧純澤、美國凱薩琳·歐佩、英國安娜·里德勒、馬來西亞黃海昌、中國徐冰等人的作品。

余思穎指出，挑選出的17位參展者作品，主要以曾經從事過報導攝影工作的藝術家為優先考量，因為她們對時代的脈動或是拍攝技術都達到相當高的水準，透過他們的創作，可以看到當代紀實影像，在數位時代呈現出的新價值。

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其中，沈昭良聚焦台灣民間廟會慶典、遶境、地方選舉造勢、婚喪喜慶等場合的移動式歌舞台與團體演出的《台灣綜藝團》，橫越2005至2023年前後，將台前幕後的黑白影像與霓虹舞台車空景並置，梳理表演與習俗的交融脈絡，將黑白報導攝影，與彩色鋼管舞台空景影像，共111件創作並至呈現，映現台灣庶民文化的特殊景況。

馬來西亞攝影師黃海昌，以編導手法創作《馬來西亞女傭》系列作品，外籍女傭其實全能如「超人」。（記者董柏廷攝）

此外，曾參與2008年台北雙年展的馬來西亞攝影師黃海昌，再次於展覽中重現關注移民、外籍勞工與全球化現狀的系列作品《馬來西亞女傭》，他透過編導手法，以幽默且帶嘲諷的視角，反顧女傭其實全能如「超人」的處境，引人深思。

攝影師們對特定議題經年的關注，記下社會的演進，不僅是由記錄到敘事的變革，也重塑觀看的方式。同時，展覽期間規劃有「藝術家面對面」座談系列、「專家導覽」、「共融美術館」等活動，由藝術家、策展人、影像評論人帶領觀眾探究當代攝影的創作觀。詳詢北美館官網。

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