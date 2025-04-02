日本《芸象万千》台日名家交流展 新竹畫家黃玉梅惠獲邀參與

新竹畫家黃玉梅促成台日藝術交流。（黃玉美提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台灣國際同濟會竹苗區副主席、新竹祥鈺同濟會創會長黃玉梅，昨日起應邀參加在日本大阪舉行的《芸象万千》台日名家交流展，這項台日藝文展覽活動，透過台日雙方的藝術專業團隊攜手策劃，不僅是一場藝術盛宴，也是一場深化文化連結的重要藝術交流活動。

黃玉梅平日推動台灣、日本兩國藝術交流不遺餘力，因此獲得主辦單位青睞邀請參展。她的繪畫作品去年入選《第56回神奈川縣展》，今年也將於日本銀座新春大展展出，藝術足跡遍及台海兩岸與國際舞台。

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黃玉梅表示，由日本NPO法人芸象万千文化教育學院主辦的《芸象万千》台日名家交流展，4月1日至6日在日本大阪美術館舉行。本次展覽以「以藝會友」為宗旨，邀請台日知名藝術家參展，現場展出超過200件精彩藝術作品，展品涵蓋油畫、水墨、雕塑等多種媒材，展現台日兩國藝術家的創作能量與文化交流成果。

黃玉梅說，她這次展出的作品以「韌」為題，透過層層堆疊的筆觸與色彩，表達生命歷經考驗後的堅韌不拔與深遠意境，邀請觀者共同體悟生命的韌性與美學價值。能與眾多台灣傑出的藝術創作家一起獲邀赴日展出，為家鄉新竹的跨國文化交流盡個人力量，黃玉梅覺得相當光榮。

黃玉梅強調，大阪美術館剛經過三年整理與修繕，這次展覽是它重新開放後的首場大型藝術展，展覽除了見證台日藝術家的精湛創作，也為這座藝術殿堂揭開嶄新的一頁。

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