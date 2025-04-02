考古進校園！十三行攜學童體驗史前工藝 為新北考古生活節暖身

十三行遺址系列帶領學童體驗「打鐵」。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕在兒童節前夕，新北市立十三行博物館以「考古進校園」系列活動，為即將登場的「2025新北考古生活節」揭開序幕。此次活動結合「打石」與「打鐵」雙主題，邀請八里區4所國小學童化身小小考古探險家；另，新北考古生活節將於5月24日至25日在十三行博物館舉行，以「山海競技」為主題，規畫包括重現史前捕魚與狩獵技術的競賽，以及結合台語趣味的運動挑戰。

十三行博物館長羅珮瑄表示，活動首站特別邀請新北市「傳統工藝——石雕」保存者石地發藝師親臨指導，帶領學童磨製仿史前箭簇，讓孩子們在實作過程中驚歎不已。透過這場沉浸式體驗，學童們不僅學習到考古知識，也對5月即將舉行的「2025新北考古生活節——山海競技」充滿期待。

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石地發藝師與孩子們分享他超過50年的石雕技藝。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄指出，考古生活節以「山海競技」為主題，規畫包括重現史前捕魚與狩獵技術的競賽，以及結合台語趣味的運動挑戰，並結合年度特展「運動競化論：古代生活與現代競技特展」，打造一場跨越時空的考古冒險。現場規畫超過70個互動體驗攤位與環保文創市集，並首次舉辦關卡競賽，透過「競技」方式，讓參與者重新認識人類文明的演進歷程。

羅珮瑄說，做為考古生活節的暖身活動，「考古進校園」系列活動深入八里區米倉、長坑、大崁及八里國小，透過十三行遺址與大坌坑遺址兩大系列，帶領學童親身體驗考古工藝；十三行遺址系列由「阿熊老師」許子豪指導「打鐵」工藝，從史前金屬器文化出發，讓學童親手鍛打現代湯匙，感受技術演進的變遷；大坌坑遺址系列則由石地發藝師帶領學童體驗「打石」，親手磨製史前石器，學習石雕技藝與傳統文化的價值。

十三行博物館於兒童節前夕辦理「考古進校園」系列活動，力邀新北市「傳統工藝——石雕」保存者石地發藝師與學童分享。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄表示，做為文化傳承的重要基地，博物館透過「行動博物館」與「考古進校園」等計畫，主動走入社區、深入校園，將文化教育與在地生活緊密結合。「考古進校園」透過工藝實作，讓孩子們理解先民如何與環境共生、善用資源，進而啟發對永續發展的思考。更多活動詳情，請至十三行博物館官網（www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

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