新北市美術館25日開館 連6週慶祝活動登場

新北市美術館將於4月25日開館，4月8日至13日試營運。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市首座公立美術館「新北市美術館」，歷經工程7次流標、武漢肺炎疫情等挑戰，將於4月8日至13日試營運，期間開放3檔展覽，4月25日開館，4月26日起至6月1日，美術館園區連續6個週末舉辦開館系列活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首週末還有煙火秀，6月底前全民免費入館參觀。

新北市文化局長張䕒育今（2）日在市政會議報告指出，新北市美術館以「全民美術館」為定位，提供多元藝術體驗，涵蓋典藏、研究、展演、教育與公眾服務等功能，不僅是藝術展示空間，更是一座促進社會對話與文化交流的城市美學核心。開館推出4檔展覽，包括「往來／照見」典藏研究展、「基進城市」國際主題策畫展、「新店男孩：Don't Worry, Baby」大型影像創作，以及「再自然不過的事」親子互動展。

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新北市長侯友宜表示，新北市是擁有深厚的人文底蘊，第一座公有美術館誕生象徵文化建設的重要里程碑，推動全市藝文發展，更是一座對全民開放、全齡友善的藝文場域，讓市民親近藝術、感受文化魅力，選址在鶯歌，除了結合當地豐厚的陶藝文化，也注入當代藝術思潮，打造國際性的美學廊帶，希望帶動經濟產業與藝文發展。

侯友宜也提醒，美術館開館後務必做好配套措施，包括交通疏導與停車問題，同時要積極行銷，結合各局處的行政參訪活動，搭配周邊商圈、美食，活絡鶯歌藝術城。

新北市美術館將於4月8日至13日試營運，期間開放3檔展覽。（記者賴筱桐攝）

新北市美術館館長賴香伶指出，新北市美術館是行政法人組織，除了門票收入，未來會藉由賣店、停車場、尋求中央資源、企業贊助等多元方式營運，6月底前免購票入場，門票制定參考國內美術館，在董事會討論通過。

賴香伶說，未來將強化「全民美術館」的理念，從策展、教育、行銷及公眾服務，都以全民服務、協作共創為主，開放民眾參與，園區戶外空間就是公園，設置公共藝術作品。

文化局表示，4月26日至6月1日連續6個週末舉辦系列活動，首週邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出，4月26日雲門舞集將帶來藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，結合音樂人林強、美術設計何佳興等跨界創作者，以肢體、音樂與畫面，呈現台灣在地文化與時代氛圍。4月27日由FOCASA馬戲團帶來親子馬戲作品《潘朵拉的盒子》，26、27日晚間8點半將施放煙火。

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