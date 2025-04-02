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文物有家了！史博館70週年新建典藏庫房 預計2027年完工

2025/04/02 14:58

國立歷史博物館新建典藏文物庫房，將興建地下一層、地上五層專用建築，預計2027年完工。圖為完工示意圖。（文化部提供）國立歷史博物館新建典藏文物庫房，將興建地下一層、地上五層專用建築，預計2027年完工。圖為完工示意圖。（文化部提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接建館70周年，國立歷史博物館新建典藏文物庫房，今（2）日在新北市中和區舉行開工祈福儀式，國立歷史博物館館長洪世佑表示，新建工程為行政院核定「國立歷史博物館升級發展計畫」中的子計畫，興建地下一層、地上五層專用建築，總樓地板面積約1500坪，總經費約4.16億元，預計2027年完工。落成後將提升史博館整體功能，滿足文物典藏、修護與研究等專業需求。

國立歷史博物館新建典藏文物庫房，落成後將提升史博館整體功能，滿足文物典藏、修護與研究等專業需求。圖為完工示意圖。（文化部提供）（記者陳奕劭攝）國立歷史博物館新建典藏文物庫房，落成後將提升史博館整體功能，滿足文物典藏、修護與研究等專業需求。圖為完工示意圖。（文化部提供）（記者陳奕劭攝）

文化部表示，史博館1955年成立，今年建館70週年，館內收藏國畫、法書、西畫、玉石、陶器、瓷器等19類文物，透過政府撥交、各界捐贈、館方購藏等管道，至今已有5萬8158號藏品，內容包括史前彩陶、商周甲骨青銅器、唐三彩、石刻佛雕、玉器、民初家具戲偶、當代書畫等，深具民間性與生活性。

新北市中和區舉行新建典藏文物庫房開工祈福儀式，文化部長李遠（中）持香參拜。（記者陳奕劭攝）新北市中和區舉行新建典藏文物庫房開工祈福儀式，文化部長李遠（中）持香參拜。（記者陳奕劭攝）

文化部長李遠表示，「一個博物館的身世，就是一個城市的身世，一個城市的身世，是一個國家的身世」，國立歷史博物館在植物園裡面已經70年，2013年開始有修復計畫，2019年進行改造，去年完成重建與大家見面，文物也經歷300天搬遷過程，這種流離失所的感覺，很像台灣遷徙的歷史。

李遠說，總統賴清德曾經對外說「文化是一個國家的靈魂，那靈魂他的家在哪裡呢？」，他們等了70年，這個家終於要蓋了，感謝參與典藏文庫建立的所有人。

國立歷史博物館舉行新建典藏文物庫房開工祈福儀式，文化部長李遠（中）與國立歷史博物館館長洪世佑（右4）、究境聯合建築師事務所建築師吳承軒（右3）等人合影。（記者陳奕劭攝）國立歷史博物館舉行新建典藏文物庫房開工祈福儀式，文化部長李遠（中）與國立歷史博物館館長洪世佑（右4）、究境聯合建築師事務所建築師吳承軒（右3）等人合影。（記者陳奕劭攝）

究境聯合建築師事務所建築師吳承軒說，典藏庫房兼具防蟲、防火、防水、防盜、防震功能，創造穩定與適當濕度環境；新建庫房分別規畫專屬典藏空間外，並配置登錄檢疫、消毒除蟲、靜置暫存、修護室、攝影室等空間，讓典藏專業更細緻，建立完整的修護軌跡。

國立歷史博物館新建典藏文物庫房，在新北市中和區舉行開工祈福儀式，文化部長李遠持金鏟動土。（記者陳奕劭攝）國立歷史博物館新建典藏文物庫房，在新北市中和區舉行開工祈福儀式，文化部長李遠持金鏟動土。（記者陳奕劭攝）

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