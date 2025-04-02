竹市文化局「寫生日」文宣3年同款挨批 市府：提升識別度

新竹市文化局舉辦「寫生日」活動的宣傳圖案連續3年都使用同一款圖案，挨批是虛應了事複製貼上，市府則稱具活動品牌識別度。（讀者提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者提到，文化局從2023年到2025年的「寫生日」活動圖案宣傳幾乎一模一樣，除更改日期外，圖案只是更動一下顏色變化，質疑根本就是虛應了事，完全沒有創意，以複製貼上便宜行事，直呼公務部門能混就混的心態可見一斑。

新竹市文化局舉辦「寫生日」活動的宣傳圖案連續3年都使用同一款圖案，挨批是虛應了事複製貼上，市府則稱具活動品牌識別度。（讀者提供）

新竹市文化局舉辦「寫生日」活動的宣傳圖案連續3年都使用同一款圖案，挨批是虛應了事複製貼上，市府則稱具活動品牌識別度。（讀者提供）

新竹市文化局舉辦「寫生日」活動的宣傳圖案連續3年都使用同一款圖案，挨批是虛應了事複製貼上，市府則稱具活動品牌識別度。（讀者提供）

對此，文化局表示，該圖案設計融合水彩與土地的元素，受參與者認同，已成為活動形象識別。為提升品牌識別度，增強畫友對活動的聯結，才會採用相同主視覺讓畫友將圖像與活動連結，增加行銷的效果，認為已建立品牌識別度，未來會持續沿用此圖案設計。

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有網友及讀者批現在的市府做事只是複製貼上，完全不用思考，做的每件事都只是應付及核銷經費，以文化局辦的「寫生日」活動，這3年來，每次寫生日的活動宣傳圖案都一樣，差別只是把日期及標題改一下，整個視覺設計完全感受不到與「寫生日」有何聯結，難道是因沒經費就便宜行事嗎？還是公部門為省麻煩，不想花心思想文案或設計就直接複製貼上，這樣還需要公部門來宣傳嗎？

讀者提到，如果要吸引民眾參加，應該要花心思想圖案設計，但該活動的圖案完全沒什麼美感，圖案也無法與寫生活動有聯結，文化局認為已成為活動品牌識別度，根本是自欺欺人的說法，市民感受到的是公務門虛應了事的偷懶做法，與活動的識別度毫無關聯，只能說現在的市府聽不見市民心聲，活在自我感覺良好的駝鳥世界中。

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