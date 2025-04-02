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方文山《方道文山流》獲好評 《龐克貓 紅顏如霜》贈基美館收藏

2025/04/02 19:29

方文山《方道文山流》展覽展出作品《龐克貓 紅顏如霜》。 （圖為基隆市政府提供）方文山《方道文山流》展覽展出作品《龐克貓 紅顏如霜》。 （圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕獲得第13屆金曲獎和第19屆金曲獎「最佳作詞人獎」的方文山，3月27日在基隆美術館推出《方道文山流》展覽，頗受好評；方文山今天（2日）下午將《龐克貓 紅顏如霜》作品送給基隆美術館收藏，由基隆市長謝國樑代表受贈。

方文山（右）2日下午將《龐克貓 紅顏如霜》作品送給基隆美術館收藏，由基隆市長謝國樑（左）代表受贈。 （圖為基隆市政府提供）方文山（右）2日下午將《龐克貓 紅顏如霜》作品送給基隆美術館收藏，由基隆市長謝國樑（左）代表受贈。 （圖為基隆市政府提供）

謝國樑說，感謝方文山願意來基隆辦個展《方道文山流》，這是方文山在基隆展出作品的第一次；這次創作展從文字藝術、公仔設計與視覺風格探索上的多元呈現，在基隆引起廣泛迴響及討論。

方文山說，所謂的《方道文山流》意謂著屬於方文山的創作之道以及風格流派、《龐克貓 PUNKCAT》系列則為一款結合復古機械結構與潮流文化的藝術公仔。他表示，這次是自己首次在基隆辦個展，市民喜歡他的作品讓他感到榮幸；為了表達對基隆的感謝，特別將代表作品《龐克貓 紅顏如霜》送給基隆美術館收藏。

方文山說，《龐克貓 紅顏如霜》是結合音樂、文字與潮流藝術元素的經典創作，外型採用冷暖雙色剖半設計，呈現創作者對於理性與感性共存的藝術詮釋。

此作品不僅是對流行文化的致敬，更展現了方文山跨界創作的獨特視野與深厚文化底蘊，讓這件融合音樂、文字與潮流文化的經典作，長久留存基隆。#

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