重溪國小繪本音樂會 NTSO台灣管樂團木管五重奏樂音揚

柳營區重溪國小「繪本故事音樂會」今登場，為師生帶來一場難忘的藝術饗宴。（重溪國小提供）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營區重溪國小「繪本故事音樂會」今登場，邀NTSO台灣管樂團木管五重奏演出，為師生帶來一場難忘的藝術饗宴。

「繪本故事音樂會」由台灣閱讀文化基金會主辦、美律公司贊助，以繪本《雪地和雪泥的故事》為主軸，將視覺與聽覺藝術完美融合。樂團成員透過長笛、低音管、豎笛、雙簧管與法國號的精湛演奏，生動詮釋繪本中的故事情節，讓學生在音樂與故事的交織中，深刻感受藝術的多元表達與無窮魅力。

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柳營區重溪國小「繪本故事音樂會」邀NTSO台灣管樂團木管五重奏演出。（重溪國小提供）

活動開始前，音樂家向學生介紹各式木管樂器的特性與音色，並示範演奏簡短樂段，讓孩子們對不同樂器有了初步認識。隨著繪本故事的展開，五重奏以精心編排的曲目，將故事情節轉化為動人旋律，帶領學生們進入一個充滿想像與感動的音樂世界。

整場音樂會的曲目豐富多元，從蕭士塔高維奇的《第2號華爾茲》、威爾第的《命運之力組曲》，到《千風之歌》以及安可曲《櫻桃小丸子》主題曲，樂團成員以精湛的技藝和富有感染力的演奏，贏得熱烈掌聲。

三年級連士榤分享，音樂會人數雖然不多，但看到好多種樂器，最喜歡長笛，因為聲音很特別，清脆又動聽。

五年級的林軒培則對曲目情有獨鍾，音樂帶來的律動感，忍不住想跟著旋律舞動。

二年級連冠緯則被《千風之歌》深深吸引，六年級林亭安對安可曲《櫻桃小丸子》印象深刻，覺得很有趣又很熟悉。四年級連靜慧同學也對長笛讚不絕口。

重溪國小校長吳建邦表示，音樂會不只是一場表演，更是一堂生動的藝術教育課，讓學生有機會接觸到平時較少接觸的藝術形式，拓展藝術視野。

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