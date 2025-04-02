「in台南．無影藏」台南市文化資產影像競賽徵件開跑

第6屆「in台南．無影藏」台南市文化資產影像競賽徵件活動，今日宣布正式開跑。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每1次拍片，都像製作1個時光膠囊，將故事用影像封存，給未來的人們1個啟示。每2年舉辦的「in台南．無影藏」台南市文化資產影像競賽，今年邁入第6屆以「ΘPEN時光膠囊」為主題，徵件活動今（2）日開跑，總獎金45萬元，首獎15萬元。

南市文化局代理局長林韋旭表示，「無影藏」也有「無隱藏」的諧音，意味著在鏡頭的捕捉下，文化資產的美、歷史的痕跡是不會被隱藏的，可以透過影像流傳到後代年輕的朋友來觀看、發現，延伸更多可能性。台南是文化古都，無論是有形還是無形的文化資產都非常豐富，因此希望用影像方式，為台南文化資產留下美麗的紀錄。

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「in台南．無影藏」獎座由傳統木雕保存者陳啓村藝師設計。（記者洪瑞琴攝）

「in台南．無影藏」活動亦正式滿10週年，並由傳統木雕保存者陳啓村藝師親自設計前3名檜木獎座，鼓勵創作者透過獨特視角與創意詮釋文化故事。

今日啟動儀式，共同切開象徵「無影藏」10週年的蛋糕，宣告徵件競賽以及「10週年特映」活動開跑。會場首度公開2025年度徵件宣傳影片，透過歷屆入圍作品與當下文化景象的對比，激發創作者深入挖掘文化資產的多元故事，為未來影像創作提供靈感。

文化局表示，今年徵件視覺以「ΘPEN時光膠囊」為設計主軸，藉由影像連結台南歷史與未來，鼓勵創作者透過獨特視角與創意詮釋文化故事。競賽即日起徵件至6月30日下午5時，歡迎全國民眾踴躍參與，藉由影像為文化見證，讓這片土地的故事持續發光。

「10週年特映」活動，則分別於4月27日、5月18日及6月8日，在台南文化中心舉行3場主題「尋文化之流」、「獻傳藝之靈」、「以傳承之名」特映會，精選歷屆18部得獎作品，並邀請歷屆得獎導演與評審、觀眾深度對談。

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