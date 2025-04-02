「小事製作」、「嚐劇場」跨界創新劇場 4月屏東登場

「小事製作」4月19日、20日於屏東演藝廳實驗劇場演出。（屏東縣警局提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025春風調戲藝術節4月份由小事製作、嚐劇場帶來創新舞劇及遊走式劇場，19日、20日下午2時30分由「小事製作」於屏東演藝廳實驗劇場帶來跨界舞作《MORE MORE Paradise》，票價600元，嚐劇場《小雨滴》則於26、27日上午11時及下午3時，在屏菸1936文化基地演出，屏東縣民免費入場

嚐劇場《小雨滴》將於4月26、27日在屏菸演出（屏東縣政府提供）

小事製作這次攜手獲獎無數的台灣鎖舞天團IP LOCKERS，呈現融合服裝設計、戲劇與街舞元素的創新演出。此次合演的IP LOCKERS不僅是台灣代表性的Locking王者，近期更打敗許多國際舞團，拿下第一季《S+ PLUS巔峰舞者》比賽總冠軍，觀眾可近距離欣賞世界級舞藝的機會。此場票價600元，使用文化幣可享5折優惠，詳情請上OPENTIX兩廳院售票系統查詢。

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嚐劇場《小雨滴》將於4月26、27日上午11時及下午3時，在屏菸1936文化基地演出，屏東縣民免費入場，故事講述生活在乾旱時代的小女孩Hope，與從水工廠逃出的烏雲與小雨滴展開奇幻冒險。演出融合擬聲與操偶技術，突破語言界限，以跨文化方式傳遞平權概念。結合屏菸的歷史氛圍，透過燈光與音效，讓觀眾彷彿置身雨水落下的世界，感受細膩的情感流動。

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