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《Minecraft》冒險家看過來！ 紐觀局連動《MINECRAFT麥塊電影》邀請冒險家親自探索遊玩

2025/04/02 20:01

紐觀局歡迎《Minecraft》冒險家探遊紐西蘭，圖為羅托魯瓦的蒂普亞Te Puia。（紐西蘭觀光局提供）紐觀局歡迎《Minecraft》冒險家探遊紐西蘭，圖為羅托魯瓦的蒂普亞Te Puia。（紐西蘭觀光局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕《MINECRAFT麥塊電影》今（2）日在台上映，紐西蘭觀光局為慶祝這部電影在紐西蘭拍攝完成，特別與華納兄弟影業和Mojang工作室，共同創建暢銷電玩遊戲《Minecraft》中，以紐西蘭為主題的景點DLC（Downloadable Content，可下載內容），成為全球首個進駐該遊戲的國家旅行目的地，邀請全球冒險家在《Minecraft》遊戲中「親自蒞臨」紐西蘭，並在這個虛擬世界中探索當地壯麗景觀和豐富文化，激發冒險家們親身前往這個美麗國度的興趣。

為慶祝《MINECRAFT麥塊電影》上映，紐西蘭特別為在《Minecraft》打造全球首個旅遊目的地DLC涵蓋6個獨特區域，其中包括這座Minecraft傳送門所在的峽灣地區。（圖片來源Brett Phibbs，紐西蘭觀光局提供）為慶祝《MINECRAFT麥塊電影》上映，紐西蘭特別為在《Minecraft》打造全球首個旅遊目的地DLC涵蓋6個獨特區域，其中包括這座Minecraft傳送門所在的峽灣地區。（圖片來源Brett Phibbs，紐西蘭觀光局提供）

懷卡托的懷托摩螢火蟲洞。（紐西蘭觀光局提供）懷卡托的懷托摩螢火蟲洞。（紐西蘭觀光局提供）

紐觀局表示，冒險家們除了能在《Minecraft》中體驗宛如置身於紐西蘭的美景外，還能親自體驗紐西蘭的豐富文化、奇幻景觀、熱情好客、以及刺激冒險等多樣活動，讓遊戲中的探險成為在現實世界也能成真的夢幻之旅，其中6個紐西蘭代表性地點及體驗包括：參觀懷卡托的懷托摩螢火蟲洞、羅托魯瓦的蒂普亞Te Puia、威靈頓的卡皮蒂島、在尼爾森的亞伯塔斯曼划獨木舟、基督城的蒂卡普湖觀星、以及南島的神奇峽灣等。此外，在遊戲中還能探索毛利文化的習俗和珍奇收藏，鑑賞毛利人傳統樂器taonga pūoro的音樂，並結識當地的多樣野生動物。

奧克蘭的天空塔。（紐西蘭觀光局提供）奧克蘭的天空塔。（紐西蘭觀光局提供）

南島的神奇峽灣。（紐西蘭觀光局提供）南島的神奇峽灣。（紐西蘭觀光局提供）

紐觀局說明，《Minecraft》是史上最暢銷的遊戲，全球銷量更已突破3億套，本次合作也促使紐西蘭觀光局能夠與其關鍵市場中70%的目標群眾、同時也是Minecraft冒險家建立連結，為聯繫全球市場的大好機會。紐西蘭觀光局執行總裁德蒙奇（René de Monchy）更表示，希望這次與《Minecraft》的合作，能激勵旅客把在電玩遊戲中經歷的感動轉化親自出行的動力，實際來「玩」紐西蘭。「這是我們邀請全世界旅客來到紐西蘭旅遊的機會，大家都能在這裡享受到旅遊的樂趣，我們希望帶給旅客最好的沉浸式體驗，一同感受紐西蘭的魅力。」

威靈頓的卡皮蒂島。（紐西蘭觀光局提供）威靈頓的卡皮蒂島。（紐西蘭觀光局提供）

以紐西蘭為主題的DLC與華納兄弟影業的《MINECRAFT麥塊電影》同步上線，該電影日前在紐西蘭拍攝，由傑森摩莫亞（Jason Momoa）和傑克布萊克（Jack Black）主演，並於今日在台灣上映。《Minecraft》娛樂與原創內容的高級創意總監兼《MINECRAFT麥塊電影》製作人托菲弗蘭斯奧拉夫森（Torfi Frans Ólafsson）也分享了他對這次合作的熱忱：「在紐西蘭拍攝《MINECRAFT麥塊電影》是一場令人驚嘆的經歷。當地工作人員的才華和無限創意完美體現了我們在《Minecraft》所珍視的價值觀：正向力、創意性、和好奇心。」更多相關內容詳詢紐西蘭觀光局官網。

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